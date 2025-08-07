Los servicios sociales de la Diputación de Álava ofrecerán atención sin cita previa

El Instituto de Bienestar Social de la Diputación (IFBS) ofrecerá atención presencial a los ciudadanos sin necesidad de cita previa, una medida que llega tras ... aceptar una recomendación publicada por el Ararteko. La propia oficina del Defensor del Pueblo vasco comunicó ayer que el ente foral que se ocupa de la atención a personas con discapacidad, dependientes y en riesgo de vulnerabilidad se abre así a recibir a usuarios sin que estos hayan tenido que concertar un encuentro con antelación.

La Diputación alavesa confirmó que, desde este momento, la ciudadanía podrá acceder al servicio de registro con o sin cita previa, dentro del horario ordinario de atención al público. La posibilidad de concertar un encuentro como opción para quien lo desee, con el fin de mejorar la organización del servicio y reducir tiempos de espera, pero no será un requisito obligatorio.

Eso sí, el IFBS precisó que determinados procedimientos, como pueden ser la solicitud del título de familia numerosa o la valoración de situaciones de dependencia o discapacidad, seguirán gestionándose mediante cita previa, pues se tratan de actuaciones que incluyen tanto la entrega de documentación como la resolución del expediente en el acto. En estos casos, se requiere una intervención técnica individualizada, además de la presencia de determinados profesionales.

El Ararteko valora de forma positiva esta decisión que «refuerza la accesibilidad de los servicios públicos y evita que la cita previa actúe como barrera para ejercer el derecho de relación con la administración».