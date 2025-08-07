El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Los servicios sociales de la Diputación de Álava ofrecerán atención sin cita previa

Adopta esta decisión a petición del Ararteko, pero la mantiene para las valoraciones de la dependencia y la discapacidad

Ander Carazo

Ander Carazo

Jueves, 7 de agosto 2025, 19:33

El Instituto de Bienestar Social de la Diputación (IFBS) ofrecerá atención presencial a los ciudadanos sin necesidad de cita previa, una medida que llega tras ... aceptar una recomendación publicada por el Ararteko. La propia oficina del Defensor del Pueblo vasco comunicó ayer que el ente foral que se ocupa de la atención a personas con discapacidad, dependientes y en riesgo de vulnerabilidad se abre así a recibir a usuarios sin que estos hayan tenido que concertar un encuentro con antelación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Baskonia despide a David Gil
  2. 2 Arrestan a un joven de 21 años por acosar e intimidar a tres chicas en las fiestas de Vitoria
  3. 3 Arrestan a un joven de 21 años por acosar e intimidar a tres chicas en las fiestas de Vitoria
  4. 4

    El Baskonia despide a David Gil
  5. 5 Denuncian que las fiestas de Vitoria están «plagadas» de carteles en favor de ETA y sus presos
  6. 6 «Quiero matar a algún policía; quiero salir en el telediario», grita un hombre en Vitoria
  7. 7

    Rozalén, cuando la emoción no está reñida con la celebración
  8. 8 Denuncian que las fiestas de Vitoria están «plagadas» de carteles en favor de ETA y sus presos
  9. 9

    La Blanca no tiene edad para los concejales de Vitoria
  10. 10

    Hamidou Diallo, un atleta explosivo para el perímetro del Baskonia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los servicios sociales de la Diputación de Álava ofrecerán atención sin cita previa

Los servicios sociales de la Diputación de Álava ofrecerán atención sin cita previa