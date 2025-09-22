Seis famosos ceden prendas para una exposición que anima a los vitorianos a reutilizar ropa El modelo Jon Kortajarena ha entregado la primera camiseta de su colección, el cantante Álex Ubago, una prenda que usa en sus conciertos y el diseñador Eder Aurre, su camisa de instituto

La plaza Santa Bárbara acoge hasta el próximo domingo 28 de septiembre la exposición #Quetevayabonito de ropa usada donada por seis conocidos rostros del mundo de la moda, el periodismo, el cine, el arte o la música, entre otros, que anima a cambiar los hábitos en la manera de vestir.

El modelo y actor Jon Kortajarena ha entregado la primera camiseta de su colección, el cantante Álex Ubago ha cedido otra camiseta que usa en sus conciertos y el diseñador Eder Aurre su camisa de instituto. En este proyecto se encuentra también el pañuelo de la peña motorista del pintor Ignacio Goitia; un vestido singular de la periodista y presentadora de televisión África Baeta o la blusa huipil artesanal y única de la que fue vocalista del grupo El sueño de Morfeo, Raquel del Rosario.

Mediante 6 impactantes tótems, de dos metros y medio de altura en una zona de elevado tránsito peatonal, invita a la reflexión sobre el consumo actual de moda. Además, la acción de concienciación se complementará con divulgación a través de las redes sociales en una acción en la que el proyecto donde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz colabora con Koopera Cáritas, pretende cambiar la forma en la que nos vestimos.

«El objetivo de esta exposición es ayudarnos a tomar conciencia de reutilizar este tipo de prendas que, al haber pertenecido a personalidades conocidas y referentes, a nadie le supondría ningún inconveniente», ha explicado Pascual Borja, concejal de Gestión Ambiental.

Una opción de compra

El origen de este proyecto de divulgación está en un estudio realizado por Moda re-, que deja patente que el 65% de la ciudadanía está a favor de que la ropa de segunda mano se gestione con fines solidarios, «pero es una opción de compra que no contemplan en su día a día. Esto es un freno para que el cambio real sea posible y algo que debemos superar como sociedad», ha declarado Mari Luz Ferro, Coordinadora General de Koopera, presente en la apertura de la exposición junto con Jesús Gutiérrez Jodra, Secretario de Cáritas Vitoria.

Sólo en Euskadi, se generan al año 42.000 toneladas de residuos textiles, con una media de 19 kilos por persona al año.

En la exposición cada prenda es símbolo de los mensajes del propósito de Koopera y abandera, además de la causa medioambiental, la causa social que impulsa esta empresa de inserción con más de 35 años de trayectoria en la gestión del residuo textil.

Koopera es una de las entidades sociales referentes por trayectoria y experiencia en la materia y cuenta con procesos de selección de prendas muy exigentes, que garantizan la calidad de cada una de las que llegan a sus 20 tiendas «Koopera Store con moda re-« en Euskadi. Moda re- es la red de Cáritas a la que pertenece Koopera y que aglutina más de 40 proyectos sociales vinculados a la gestión del textil postconsumo a nivel estatal.