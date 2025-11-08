La sede de la Hacienda foral en Vitoria mejora su accesibilidad tras eliminar las puertas giratorias Renueva la entrada y sustituye las puertas que habían registrado vuelcos de sillas de ruedas

Adiós a los problemas y accidentes que generaban las puertas giratorias del edificio de la Hacienda foral de Vitoria, en la calle Samaniego. La Diputación alavesa, a través del Departamento de Empleo, Comercio, Turismo y Administración, ha finalizado esta semana las obras de mejora de la accesibilidad de la entrada y el espacio de atención al público del inmueble. La inversión económica ha ascendido a más de 70.000 euros.

La intervención principal ha consistido en la sustitución de la puerta giratoria por dos nuevas puertas correderas automáticas, totalmente accesibles, como acceso único y general para toda la ciudadanía. Anteriormente, el edificio disponía de un acceso diferente para los ciudadanos con movilidad reducida.

La mejora de la accesibilidad de la entrada principal se ha extendido también al interior de la planta baja del edificio con la adaptación de uno de los mostradores de atención al público para rebajar su altura y poder atender así de forma más cómoda y sencilla a personas usuarias que acuden en silla de ruedas.

«Se trata de una medida que busca la accesibilidad, pero también la integración e inclusión», subraya la diputada de Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral, Cristina González.