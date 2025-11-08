El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las nuevas puertas correderas automáticas de la sede.

La sede de la Hacienda foral en Vitoria mejora su accesibilidad tras eliminar las puertas giratorias

Renueva la entrada y sustituye las puertas que habían registrado vuelcos de sillas de ruedas

Saioa Echeazarra

Sábado, 8 de noviembre 2025, 10:59

Comenta

Adiós a los problemas y accidentes que generaban las puertas giratorias del edificio de la Hacienda foral de Vitoria, en la calle Samaniego. La Diputación alavesa, a través del Departamento de Empleo, Comercio, Turismo y Administración, ha finalizado esta semana las obras de mejora de la accesibilidad de la entrada y el espacio de atención al público del inmueble. La inversión económica ha ascendido a más de 70.000 euros.

La intervención principal ha consistido en la sustitución de la puerta giratoria por dos nuevas puertas correderas automáticas, totalmente accesibles, como acceso único y general para toda la ciudadanía. Anteriormente, el edificio disponía de un acceso diferente para los ciudadanos con movilidad reducida.

Nuevo mostrador adaptado.

La mejora de la accesibilidad de la entrada principal se ha extendido también al interior de la planta baja del edificio con la adaptación de uno de los mostradores de atención al público para rebajar su altura y poder atender así de forma más cómoda y sencilla a personas usuarias que acuden en silla de ruedas.

«Se trata de una medida que busca la accesibilidad, pero también la integración e inclusión», subraya la diputada de Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral, Cristina González.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La bronca de los belenes de Vitoria. Maider Etxebarria: «Con la Iglesia hemos topado»
  2. 2

    Las claves para entender por qué los malienses vienen a Vitoria
  3. 3

    Investigan a un hombre por violar en Vitoria a un joven que quería alquilarle una habitación
  4. 4 El Supremo confirma un importante cambio en las nóminas de los policías, bomberos, médicos, enfermeras...
  5. 5

    Un joven vasco da la cara y revela el calvario que sufrió por parte de sus compañeros: «Sufrí 8 años de acoso escolar»
  6. 6

    Cuatro niñas piden ayuda psicológica dos meses después de volver del udaleku de Bernedo
  7. 7

    Una investigadora vitoriana destapa que la venta del retablo de Quejana fue «ilegal»
  8. 8

    Una familia con tres hijos menores okupa un piso turístico en Lekeitio tras alquilarlo
  9. 9

    Cuatro niñas piden ayuda psicológica dos meses después de volver del udaleku de Bernedo
  10. 10

    Crece la alarma mundial por la tensión nuclear entre Moscú y Washington

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La sede de la Hacienda foral en Vitoria mejora su accesibilidad tras eliminar las puertas giratorias

La sede de la Hacienda foral en Vitoria mejora su accesibilidad tras eliminar las puertas giratorias