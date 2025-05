El sector se cita en Samaniego para reflexionar sobre su futuro

A los impulsos para reflotar el sector vinícola que han emprendido Gobierno vasco y Diputación, este luens se suma un nuevo frente desde el sector ... privado. El grupo exportador Araex celebra en Samaniego su I Jornada de Reflexión y Estrategia de la DOCa Rioja, una cita que, según su presidente, Javier Ruiz de Galarreta, define como «una cita que en el propio Consejo Regulador te dicen que nunca se había hecho». El programa de esta primera edición congrega a consultoras, organizaciones sectoriales como la Federación Española del Vino (FEV), la cúpula del Consejo Regulador o las consejeras de Agricultura de Euskadi y La Rioja.

¿El objetivo? Analizar «en qué segmentos de precio debe estar» el vino de Rioja, donde Ruiz de Galarreta ya apunta a unos caldos «con valor». «Hay una necesidad de reflexionar desde 2017 ante las tendencias que veníamos experimentando, la incertidumbre geopolítica, los cambios en el consumo del vino, su demonización como bebida alcohólica... No se trata de redifinir el sector, sino de ver cuánto vino necesita Rioja para asegurar su rentabilidad y estudiar qué retorno está teniendo la inversión en promoción y comunicación», relata el líder de los exportadores.

Incertidumbre arancelaria

Para llegar a estas jornadas, Araex lleva tras de sí «ocho meses de trabajo». Ahora el objetivo es que tengan continuidad mediante la formación de «un grupo de trabajo dentro de la Interprofesional del Vino» que profundice en las conclusiones hacia las que apunten estas jornadas.

Sobre exportaciones, Ruiz de Galarreta asegura que la pausa arancelaria no ha despejado la inquietud en el mundo del vino. «Las asociaciones de importadores estadounidenses mantienen la recomendación de no importar grandes volúmenes de vino, así que la incertidumbre se mantiene», señala. Al otro lado del Atlántico, entidades como la Wine and Spirits Wholesalers of America, una de las principales asociaciones de mayoristas, han protestado contra los aranceles. En diciembre, esta organización llegó a afirmar que una tarifa generalizada del 20% implicaría la destrucción de 60.000 empleos en Estados Unidos.

Sobre el apagón eléctrico, Araex no tiene cuantificado los daños que sufrieron sus socios por la falta de luz, pero su presidente tilda de «inasumible» el fallo, que «no debe repertirse».