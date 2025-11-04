Sansomendi exige «más policía» Los vecinos protestan contra el Ayuntamiento tras el fallecimiento en un atropello en un paso de cebra de la calle Paula Montal de una mujer de 85 años.

Alrededor de 200 vecinos de Sansomendi se han concentrado este martes en señal de protesta contra el Ayuntamiento tras el fallecimiento en un atropello en un paso de cebra de la calle Paula Montal de una mujer de 85 años. La asociación vecinal Kaleartean reclama al Consistorio vitoriano que además de las últimas mejoras en materia vial refuerce «la presencia policial para que se cumplan las normas».

También pide que se valore la semipeatonalización de la calle central del barrio. El colectivo estaba citado a una reunión el lunes a la que no acudió y este miécoles expondrá su problemática en la comisión de Espacio Público.

