Los 'Sanroques' de Llodio ya tienen cartel, firmado por Oihane Ibarra La joven ganadora sostiene el cartel que anunciará las fiestas de Llodio este año. / SANDRA ESPINOSA La joven llodiana, que aspira a estudiar Bellas Artes, logra el premio en el primer concurso de estas características al que se presenta MARTA PECIÑA Miércoles, 3 julio 2019, 01:26

El cartel de 2019 de los 'Sanroques' llodianos está firmado por Oihane Ibarra Salinas, una joven de 16 años, que arranca con este premio una trayectoria profesional que traerá nuevos triunfos. Se trata del primer trabajo de la joven, que ya en marzo, empezó a barajar la idea de presentarse al concurso de carteles. «Me gusta el arte y el diseño y cuando puedo, le dedico un rato. Me encanta dibujar y pintar», asegura. Todavía no sabía las fechas del concurso, pero ella, ya le daba vueltas a la idea que cuajó finalmente en una 'neska' cómodamente sentada sobre una morcilla de la que se dispone a disfrutar con un cuchillo y un tenedor enormes.

El cartel incluye un guiño a la lucha feminista con una chapa de color morado en la camiseta de la protagonista. 'Odolesterik erosoena' nació «de varias ideas que compartí como mi ama, hasta que un día que me aburría me puse a hacer el boceto y esa misma noche ya lo tenía casi terminado». La joven artista reconoce que «a veces, cuando trabajo, no doy con las ideas que quiero trasladar, pero a menudo se me ocurren en otro momento e intento capturarlas para plasmarlas después». Su empeño tiene largo recorrido porque se dispone a «estudiar Bellas Artes» y no descarta «presentarme a otros concursos, como los de Bilbao, Gasteiz o de otros pueblos de alrededor de Laudio». De momento, se dispone a disfrutar de los 1.200 euros del premio.

Infantil

En la categoría infantil, también se ha alzado con el triunfo otra llodiana, Malen Azumendi Salcedo, que tiene once años y recibirá un lote de material didáctico valorado en 250 euros porque se ha presentado a título individual. Las dos ganadoras se han alzado con triunfo tras la valoración del jurado técnico y la votación popular.