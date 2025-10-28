Poniendo límites con ternura
Martes, 28 de octubre 2025, 10:25
'Mr. Bo' es un espectáculo que combina ternura, humor y una profunda reflexión. Bajo una apariencia naif, la obra aborda con delicadeza las consecuencias ... de la falta de límites y la sobreprotección. Dirigida a un público de entre cuatro y cinco años, la pieza logra trascender edades gracias a su enfoque. La escenografía y el vestuario en tonos blancos dan una estética atemporal, reforzando la idea de que el abuso de poder no pertenece a ninguna época concreta.
'Mr. Bo'
-
Compañía Marie de Jongh.
-
Dirección Jokin Oregi.
-
Intérpretes Ana Martínez, Ana Meabe, Anduriña Zurutuza, Javier Renobales.
Con aire clown, la historia nos presenta a Mr. Bo y a unos sirvientes que lo acompañan desde la infancia, siempre dispuestos a complacerlo. A través de la precisa dramaturgia de Jokin Oregi y de un trabajo de teatro gestual exquisito, los intérpretes comunican sin palabras emociones e intenciones definiendo con sutileza las personalidades de cada personaje. Ningún gesto es gratuito y cada detalle contribuye a construir un universo visual rico, donde el protagonista, como su tirabuzón, vive sobreprotegido en la urna de cristal de una crianza en la que no se le han puesto límites y que termina convirtiéndole en un déspota.
La música de Adrián de los Ojos guía el tono de la historia, marcando con fluidez las transiciones entre el presente y la infancia del protagonista, así como colaborando a la claridad narrativa. El tamaño desproporcionado de las máscaras aporta un toque de irrealidad y humor que aligera el peso del tema, creando una bella e inocente distancia poética.
'Mr. Bo' no solo entretiene, sino que también invita a pensar acerca de cómo la sobreprotección genera personas poco empáticas e incapaces de tolerar la frustración, ofreciendo también la esperanza de que siempre es posible cambiar. Marie de Jongh crea una obra valiente, inteligente y profundamente humana, que consigue que niños y adultos rían, disfruten y además, reflexionen juntos.
