De Lokal a Lokal

El 'Off Lokal' parece haber perdido su identidad. Nacida como una apuesta por exhibir teatro en lugares no convencionales, este año se convierte en una ... romería por los espacios tradicionales, no solo contradiciendo su esencia sino también diluyendo la fuerza de propuestas creadas para habitar otros territorios.

Delimitando un cuadrado en la inmensidad del Teatro Ibañez de Matauco, 'Algo muy Tocho' explora los pliegues de la profesión de artista con gran complicidad y humor, desgranando tanto referencias teatrales como guiños locales. Auténtica y cercana, atrapa por la forma entrañable con la que los actores se entregan al juego.

'Off Lokal, primer asalto' Diario del enemigo Interpretación: Begoña Martín, Raúl Camino.

Máquina Mística Autora:Iara Solano.

Bomba Shangai Interpretación:Carmen San Esteban.

Algo muy tocho Interpretación:Andrés Bezares, Edu Hernando.

En el Teatro Federico García Lorca, 'El Mono Habitado' recibe al público, apiñado en las primeras filas, con una propuesta íntima. A través de una tierna y precisa manipulación de marionetas la compañía navega las vivencias del diario del censor Severino. Brilla la construcción sutil de cada escena y el mimo con el que se teje la narrativa del misterio de un crimen.

En un rincón del Teatro Félix Petite, Carmen San Esteban despliega 'Bomba Shanghái', en la que una artista de cabaret busca empleo en el SEPE. Con humor afilado y desparpajo, San Esteban viste de lentejuelas la invisibilidad en un sistema que margina por edad, género y profesión.

La única que consigue un espacio no convencional es Iara Solano. El BEI se convierte en su 'Maquina Mística', un laboratorio clínico en el que el público entra en el mundo de los sueños. Gracias a unos auriculares la hipnótica voz de Solano induce al viaje de renacer. Poética y onírica, esta pieza vivencial es la única que ha encontrado el espacio para explorar su potencial.

Un 'Off Lokal' que muestra la calidad de los creadores locales, pero que en lugar de acompañar sus propuestas con espacios que las impulsen, las encorseta.