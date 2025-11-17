El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un momento de la representación de 'Vulcano'. E. C.

Una chispa que no arde

Sandra Maturana

Sandra Maturana

Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:16

La grabación de un reportaje sobre la muerte de una mujer en un incendio es el detonante de esta propuesta que adopta el pulso de ... un thriller. El montaje arranca con fuerza, pero esa sugerente energía inicial termina diluyéndose, dispersándose y espesándose.

