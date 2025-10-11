Los saharauis de Vitoria exigen a Pedro Sánchez que «rompa con Marruecos»
Cientos de personas celebran el cincuenta aniversario de la Unidad Nacional Saharaui en el centro cívico de Zabalgana
Sábado, 11 de octubre 2025, 18:55
Los saharauis del País Vasco están de celebración. Esta tarde de sábado han abarrotado el centro cívico de Zabalgana, en Vitoria, para conmemorar el ... cincuenta aniversario de la Unidad Nacional Saharaui. Un acto mitad celebración, mitad reivindicativo.
Portavoces de este movimiento han señalado a EL CORREO que este acto supone «una tribuna desde la cual denunciamos una vez más la postura del gobierno español y su presidente Pedro Sánchez». Se refieren al cambio de rumbo de la política nacional con respecto al Sahara. Hace unos meses, el ejecutivo se alió con Marruecos en detrimento de este colectivo. Hoy le han pedido que «rompa» con el reino alauita.
En este contexto, esta tarde han agregado que «denunciamos el último acuerdo ilícito entre la Unión Europea y Marruecos sobre el saqueo de los recursos naturales saharauis y la violacion del derecho internacional y el caso omiso al tribunal europeo de justicia». Se refieren a un pacto alcanzado esta semana referente a un «trato arancelario preferencial al Sáhara Occidental».
Asistentes consultados también se han referido a su vida cotidiana en el País Vasco en general. En especial en la capital de Álava. Algunos llevan ya décadas aquí. «La solidaridad del pueblo vasco es inmejorable y en particular el calor del pueblo vitoriano nos ha hecho olvidar muchas calamidades».
También ha habido varios homenajes a «quienes, con su sacrificio y compromiso, han forjado este camino de unidad y esperanza, y un espacio para reafirmar juntos el valor de la solidaridad y la justicia». Esta jornada reivindicativa ha arrancado a las tres de la tarde y su conclusión será a las 20.00 horas.
