Los saharauis del País Vasco han llenado el centro cívico Zabalgana esta tarde de sábado. Jesús Andrade

Los saharauis de Vitoria exigen a Pedro Sánchez que «rompa con Marruecos»

Cientos de personas celebran el cincuenta aniversario de la Unidad Nacional Saharaui en el centro cívico de Zabalgana

David González

David González

Sábado, 11 de octubre 2025, 18:55

Comenta

Los saharauis del País Vasco están de celebración. Esta tarde de sábado han abarrotado el centro cívico de Zabalgana, en Vitoria, para conmemorar el ... cincuenta aniversario de la Unidad Nacional Saharaui. Un acto mitad celebración, mitad reivindicativo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

