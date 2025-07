Ryanair renueva su compromiso con Foronda y ata sus vuelos hasta 2028

Ryanair seguirá en Foronda tres años más. VIA, que aúna a la Cámara de Comercio, la Diputación de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria y ... el Gobierno vasco, confirmó este viernes que la aerolínea irlandesa cumple con todos los requisitos para mantener la oferta de vuelos domésticos e internacionales del aeropuerto de La Llanada. Con lo que siendo la única que se presentó al macroconcurso de las administraciones públicas, su adjudicación formal será inminente. Y con una oferta económica, según ha podido saber EL CORREO, que rebaja cerca de 40.000 euros el presupuesto total de 7,1 millones por el que se había licitado en junio.

Toda la documentación aportada a la entidad interinstitucional está en regla. De hecho Ryanair ya ha empezado a cargar en su página web parte de las 730 frecuencias mínimas anuales que pedía la sociedad encargada de la explotación de la infraestructura alavesa. Son 95 vuelos a Mallorca en verano, el mismo número de conexiones anuales con Bruselas y 135 con Alicante, Sevilla, Málaga y Bérgamo-Milán.

En el aire quedan, de momento, los 1,5 millones extra (excluido IVA) que las instituciones iban a pagar por conectar el aeródromo vitoriano con nuevos destinos. VIA concretará estos detalles la próxima semana, pero todo apunta a que Ryanair no ha detallado esta información en los sobres remitidos hace una semana a las instituciones y que terminaron de abrirse ayer con la propuesta económica. Ese posible crecimiento, no obstante, se podría activar (si la compañía quisiera) en cualquier momento mientras dure el contrato.

Fechas El nuevo convenio entra en vigor en noviembre, a la vez que los enlaces a Madrid y Barcelona

Destinos Las instituciones exigían, como hasta ahora, un mínimo de 730 frecuencias anuales

El nuevo convenio entraría en vigor con la temporada de invierno en la aviación comercial, a partir del 1 de noviembre, y concluiría el 31 de octubre de 2027, a lo que se sumaría un año de prórroga. Es decir, hasta 2028, que es el período que contempla el presupuesto. Son fechas similares a las que se manejan con los cuatro enlaces semanales a Madrid y Barcelona de los que se encargará la compañía Volotea; cuyos horarios también son públicos desde esta semana.

Objetivo, medio millón

En el caso de la irlandesa, 28 puntos son los que ha obtenido por la información planteada sobre su empresa (10), su estrategia global (8) y un mix de acciones de consolidación (10) para hacerse con el resto de rutas nacionales e internacionales. También ha incluido datos favorables sobre su posición 'online' y seguidores en las redes sociales Facebook, Instagram y Tik Tok; plataformas clave para dar a conocer a nuevos usuarios el aeropuerto del territorio.

Con la llegada a su fin de este proceso se resuelve el fiasco del contrato que había quedado desierto en primavera como consecuencia de la «batalla» abierta a nivel nacional entre la compañía de Michael O'Leary y el Ministerio de Consumo.

Así, a partir de otoño, Foronda afrontará una etapa estratégica para crecer en pasaje con el mantenimiento de los enlaces habituales y la irrupción en su panel de operaciones de dos relevantes destinos, como son Barajas y El Prat. El desafío al que se aspira por parte de las administraciones públicas es mover medio millón de pasajeros anuales. Mientras, el techo de la instalación se sitúa en los casi 310.000 pasajeros registrados en 2023.