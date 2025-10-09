Ryanair recorta 1,2 millones de asientos más en aeropuertos regionales y abandona Asturias

La guerra entre Ryanair y Aena suma otro capítulo más. Después de haber recortado dos millones de asientos hasta la fecha por las tasas aeroportuarias, ... la aerolínea confirmó este miércoles un tercer ajuste de 1,2 millones de plazas para la programación de verano de 2026. La cancelación de estos nuevos vuelos supondrá la salida de la compañía irlandesa del aeropuerto de Asturias. Antes la aerolínea ya abandonó Jérez y Valladolid, cerró su base de Santiago y canceló todos los vuelos en Vigo y Tenerife Norte.

Vitoria esquivó la primera tanda de recortes, pero en el segundo Ryanair eliminó 2.000 'tickets' pese a que un día antes el Ayuntamiento auguró que Foronda no se vería afectado. En este tercer ajuste todavía se desconoce si Vitoria se verá afectada o no, aunque lo cierto es que hoy en día se pueden comprar billetes para todos los destinos habituales. En Santander, en cambio, parecen haberse evaporado las conexiones con Valencia y Málaga.

Por el momento siguen en oferta todas las rutas habituales de Foronda. En Santander ya no hay vuelos a Málaga y Valencia

Portavoces de la compañía apuntaron a este periódico que «no entramos aún en detalles sobre aeropuertos específicos más allá del cese de operaciones de Asturias». «El motivo es que aún es pronto, dado que todavía estamos trabajando en la programación de verano y podría cambiar. Lo que es seguro es que se recortará 1,2 millones de asientos en aeropuertos regionales e Islas Canarias, pero detallaremos más adelante dónde y en qué medidas», agregaron estos mismos medios.

«Estos recortes son consecuencia directa de la incapacidad del Gobierno español para detener las subidas de tasas monopolísticas de Aena, especialmente en los aeropuertos regionales infrautilizados», señaló la aerolínea en un comunicado.

A Marruecos, Italia y Croacia

Con todo, lo cierto es que parte del ajuste se queda en España, ya que se incrementarán 600.000 plazas entre Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca. Los otros 600.000 asientos sí se derivarán a «aeropuertos de menor coste en Marruecos, Italia, Croacia, Albania y Suecia, donde los gobiernos están suprimiendo los impuestos medioambientales y reduciendo las tasas aeroportuarias».

Según Ryanair, antes de este ajuste la aerolínea «presentó dos planes de crecimiento –incluyendo algunos de los aeropuertos que ahora estamos cerrando – a Aena y al Gobierno español. Estos planes habrían aumentado el tráfico en un 40% para 2030, alcanzando los 77 millones de pasajeros al año. Sin embargo, el Gobierno decidió ignorar las propuestas, aumentar las tasas aeroportuarias y sacrificar el crecimiento potencial». «Aunque deseamos seguir aumentando la conectividad con las regiones de España, las elevadas tasas aeroportuarias del monopolio de Aena y la incapacidad del presidente Sánchez y su Gobierno para frenar este monopolio nos lo impiden», afirmó el excéntrico CEO de la firma, Michael O'Leary.