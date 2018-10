Ryanair confirma sus cuatro conexiones para 2019 a la espera del enlace a Mallorca Uno de los Boeing 737 de la compañía durante uno de sus vuelos desde Foronda. / Rafa Gutiérrez Operará las rutas a Milán, Tenerife Sur y Sevilla dos veces por semana mientras los vuelos a Colonia se reanudarán en el mes de abril SAIOA ECHEAZARRA Miércoles, 3 octubre 2018, 01:49

Las cuatro rutas regulares -Milán-Bérgamo, Sevilla, Tenerife Sur y Colonia- que opera Ryanair desde Foronda continuarán estando al alcance de los usuarios del aeropuerto alavés en 2019 después de que la aerolínea de bajo coste haya cargado la programación de estos vuelos, para los que ya es posible adquirir los billetes, de cara al calendario estival, que en la aviación comercial va de abril a octubre. Hasta esa fecha hay opción de reservar asiento de forma anticipada, con dos enlaces semanales, en todos salvo en el que une Vitoria con la ciudad alemana, que como ya anunció la compañía se anulará en noviembre para reanudarse a partir del 1 de abril.

Sin embargo, entre los nuevos destinos -36 en total- avanzados ayer por la 'low cost' irlandesa para su agenda de verano de 2019 en España no se incluye un quinto enlace desde la capital alavesa, algo que en un principio se contempla en el contrato de promoción suscrito con la sociedad promotora del aeródromo, VIA, y al que quedan dos años de vigencia. Palma de Mallorca es la opción planteada para completar el actual abanico de rutas. En base a lo trasladado ayer desde la aerolínea a la entidad que promueve Foronda «se sigue trabajando en la planificación de una quinta ruta desde Vitoria, pero todavía no está confirmada». Un mensaje similar al transmitido a este medio por parte de la firma de Michael O'Leary. «Estamos ultimando los detalles de nuestros calendarios, que se lanzarán próximamente», se limitaron a señalar a este respecto, recordando que la planificación puede estar sujeta a posibles modificaciones.

En cuanto al resto de conexiones, los vuelos con destino a Sevilla están programados los martes y sábados entre noviembre y marzo -con salidas a las 21.50 horas desde Foronda y a las 20.10 desde la capital hispalense-, y ya de abril a octubre, los enlaces pasarán a los miércoles y sábados. Para volar a Milán, habrá conexiones en martes y sábado hasta marzo, mientras que de abril a noviembre serán en jueves y domingo. Por su parte, la unión entre Vitoria y Tenerife Sur estará activa los martes y sábados desde noviembre y durante un año. Aparte, la que enlaza Foronda con Colonia desaparecerá de la oferta de la terminal alavesa a partir del mes que viene para regresar desde abril hasta noviembre, también con dos vuelos por semana en lunes y viernes.

3.000 pasajeros por destino

La actividad de los vuelos 'low cost' en el aeródromo vitoriano continúa elevando la cifra del número de pasajeros -al cierre de agosto superaba los 95.000- con respecto al curso anterior, en el que registró 84.000, si bien en los tres primeros meses del último ejercicio todavía no operaba Ryanair. Con una media de unos 3.000 pasajeros en las cuatro conexiones que operó la aerolínea el pasado agosto desde Foronda, el porcentaje de ocupación de estos vuelos marcó un promedio de alrededor del 83%.

Quienes opten por reservar billete para alguna de esas conexiones deben recordar que, como se conoció a finales de verano, Ryanair cobrará una media de 8 euros por trayecto por el equipaje de mano a partir del 1 de noviembre, una medida implantada con el propósito de reducir los retrasos y abaratar el coste de las maletas facturadas según explicó la aerolínea.