Vista de Llodio. Jesús Andrade

La rotura de una tubería deja sin gas a 10.000 vecinos de Llodio, Amurrio Ayala y Orduña

La conducción ya mantiene suficiente gas para garantizar temporalmente el suministro podría haber restricciones por las labores de reparación

N. S.

Martes, 21 de octubre 2025, 12:20

Comenta

Un incidente en una tubería de gas natural este lunes en las inmediaciones de la empresa Vidrala ha dejado sin servicio a los municipios de Laudio, Ayala, Amurrio y Orduña. Según las primeras informaciones, una excavadora que trabajaba para una compañía ajena a Nortegas ha perforado accidentalmente una conducción perteneciente a la red de suministro. Esta incidencia ha afectado a municipios que en conjunto suman alrededor de 10.000 clientes.

Este martes, la conducción mantiene suficiente gas para garantizar temporalmente el suministro a los hogares y empresas de la zona afectada. No obstante, a partir de las 10 horas y hasta las 2 de la madrugada del miércoles podría haber restricciones de servicio durante las labores de reparación y restitución de la red, en cuyo caso se informará cuando el suministro esté completamente restituido.

Los equipos técnicos ya están trabajando para resolver la situación en el menor tiempo posible. Desde Nortegas, informan que están poniendo todos los medios para minimizar el impacto en los usuarios.

El Ayuntamiento de Llodio se mantiene en contacto con la empresa Nortegas para informar de los avances a la ciudadanía.

