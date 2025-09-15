Rompe la orden de alejamiento al entrar por la ventana a casa de su expareja en Vitoria La Policía Local le encontró escondido debajo de un coche en una calle del barrio de Coronación

Agentes de Policía Local han detenido esta madrugada a un varón de 33 años como presunto autor de los delitos de quebrantamiento de orden de protección y allanamiento de morada. Los hechos han sucedido sobre las 01:30 horas cuando una patrulla ha sido requerida por la Central de Coordinación para que se dirigiera a un domicilio del barrio de Coronación donde un varón que tenía una prohibición de aproximación ha accedido a la vivienda por una ventana.

Los agentes han llegado rápidamente al lugar y se han entrevistado con la víctima y varios testigos de los hechos. Según sus testimonios, mientras estaban cenando, el hombre ha accedido a la terraza de la vivienda después de haber trepado por las persianas metálicas de los comercios que se encuentran en los bajos del edificio. Han indicado que le han forzado a marcharse del lugar pues este hombre y expareja de la víctima se negaba a ello.

Al parecer no ha sido la primera vez que este hombre ha infringido la prohibición, por lo que los agentes han procedido a buscarle por las inmediaciones tras obtener una descripción del mismo. Fue hallado escondido debajo de un vehículo en una calle cercana y se procedió a su detención.