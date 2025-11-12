Roba una caja de bebidas alcohólicas y le arrestan cuando bebía en una calle de Vitoria La Policía Local detiene a otro hombre por hurtar en El Boulevard tres prendas de vestir valoradas en 650 euros

Nuria Nuño Miércoles, 12 de noviembre 2025

La Policía Local de Vitoria arrestó ayer, martes, a un hombre de 40 años como presunto autor de un delito de hurto, sin domicilio conocido. Los hechos que derivaron en su detención ocurrieron al filo de las 8.30 horas, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana fue requerida por la Central de Coordinación para que se personara en un establecimiento comercial de la Avenida Gasteiz. Al parecer, un varón había hurtado «varios productos» y había salido huyendo en dirección a la calle Bolivia.

Los agentes se entrevistaron con una de las trabajadoras que, tras escuchar la alarma del arco de seguridad, observó cómo un hombre abandonaba el local de forma apresurada «con una caja de bebidas alcohólicas». Mientras los policías facilitaban la descripción del presunto ladrón y se disponían a revisar las cámaras de vídeograbación, otra patrulla localizó a un varón, cuyas características coincidían plenamente con las recibidas. Estaba en compañía de otro hombre y bebiendo en la calle Bolivia. Este manifestó «espontáneamente« a los agentes que lo había «hurtado».

Acto seguido, los agentes de la Guardia urbana registraron su mochila y hallaron varios productos de higiene del mismo local. Así lo pudieron comprobar en la visualización de las imágenes. Por todo ello, y dado que el hombre no pudo aportar un domicilio conocido a efectos de notificación, fue detenido.

Hurto en el centro comercial

Horas después, la Policía Local tuvo que intervenir en otro hurto que se produjo en El Boulevard. A las 19.15 horas, una llamada al 092 solicitó la presencia policial en el centro comercial de la calle Zaramaga. Allí estaba retenido un varón, de 42 años, por haber hurtado en uno de los establecimientos del complejo.

Los agentes se entrevistaron con el vigilante quien les informó de que había acudido a esa tienda a petición de uno de sus trabajadores, ya que había accedido «un varón con antecedentes de hurto» en ese mismo negocio. A su salida, le dio el alto y le requirió que lo acompañara a la sala de seguridad con el propósito de esclarecer los hechos.

Una vez allí, le registró una bolsa que portaba donde encontró tres prendas de vestir cuyo valor rondaba los 650 euros. Los agentes comprobaron que esa bolsa había sido «manipulada» para eludir los sistemas de alarma de los comercios. Por todo ello, los policías procedieron a su detención.