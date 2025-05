Durante el último mes la poesía ha sido protagonista en Álava un año más gracias al festival Poetas en Mayo, impulsado por la escritora Elisa ... Rueda y con el patrocinio de EL CORREO. Con el telón del certamen ya echado, su directora habla de una edición de «repunte» en la asistencia presencial y una «explosión» en redes sociales.

- Acaban de bajar el telón, pero ¿qué balance hace de esta edición?

- Ha sido fantástica, y eso que era la número trece. Siempre tenemos superstición con ese número, pero ha sido maravilloso, un arcoíris tan colorido de voces, edades e idiomas. Estoy agradecidísima a todas las entidades que nos apoyan: la Diputación, el Ayuntamiento de Vitoria y la Fundación Vital, porque sin esa ayuda sería mucho más difícil de hacer. También a nuestros patrocinadores y a los que están detrás, organizando, y cuyo trabajo no se ve.

- Empezaron el festival con una grande.

- Comenzar con Estrella Morente el primer día del mes fue tan bonito... Nos entregó mucho y creo que eso ya fue la marca de cómo iba a continuar el resto del festival. Se quedaron cientos de personas fuera para poder verla. No me esperaba tanta afluencia porque venía en calidad de poeta y no de cantante.

- ¿Cómo ha recibido la ciudadanía el certamen?

- Ha asistido muchísimo público a los eventos, se ha notado un repunte. Siempre hay un seguimiento del festival, pero esta edición ha aumentado todavía más. Este año también hemos tenido una explosión en las redes sociales, porque la gente que no podía acudir a los actos los buscaba después en las distintas plataformas. ¿Quién iba a imaginar que la poesía podía atraer a tantísimo público?

- ¿Qué eventos han tenido mejor acogida?

- Por supuesto Estrella Morente, que quiere volver al festival. Hay otros que tienen un público fiel cada año, como el recital que hace Cáritas con gente en riesgo de exclusión social, o con el colectivo de personas con síndrome de Down, que para mí son de los más emocionantes, junto con los que se hacen con niños. La actividad de las páginas de cristal -los versos escritos en los escaparates- también gusta muchísimo. Hay personas que me dicen que cambian cada día de recorrido para leer distintos poemas.

- Han incluido muchas novedades este año.

- Este año se ha ido a más de quince residencias de personas mayores por primera vez, tanto en la ciudad como en la zona rural. Ha sido muy gratificante para los poetas, estar con la gente mayor. Se han ido muy contentos y eso que están acostumbrados a ir a festivales. La participación de especialistas en silbo canario fue sorprendente y muy divertido, ha sido una gran novedad. También la actividad de los murales en Abetxuko, que ha sacado el festival del centro de la ciudad, ha sido muy bonita.

Visibilidad y voz

- ¿Qué ha pasado desapercibido para el público pero no para la directora?

- Un evento que hicimos con la ONCE y que continuará el año que viene porque ha sido muy bonito, aunque no haya acudido mucha gente. Nació gracias a uno de los poetas polacos que vino invitado. Es un cantautor ciego y autodidacta. Pudo recitar en su idioma y se pudieron leer sus poemas y canciones en castellano. Lo conocí en otro festival y pensé que sería un ejemplo de superación.

- ¿Es así como consigue a los poetas invitados?

- Yo como escritora acudo a muchos festivales por mi obra y conozco a muchos poetas. Siempre tengo a Vitoria y al territorio en mi corazón, así que me preocupo de saber qué es lo que gusta en la ciudad y procuro adecuarlo para traerlo al festival.

- El festival ha contado en esta edición con más de cien eventos. ¿Es eso asumible para el público?

- La riqueza del festival está en eso, en que damos visibilidad y voz a muchos colectivos y eso requiere de muchos días. Lo cómodo sería hacerlo en un único fin de semana, pero eso no es lo adecuado para lo que nos pide la ciudadanía. La gente no tiene ningún problema en seguirlo. Es un festival que se programa con muchísimo amor y en el que nos une la poesía. Además, muchos actos surgen de parte de los colectivos vitorianos.

- Se podría decir que tiene vida propia.

- Sí, porque hay colectivos que cuando llega mayo preparan algo, buscan un momento para tener poesía, además de que la ciudadanía nos hace muchas peticiones, me paran después de los eventos para pedirme poetas concretos.

- ¿Como cuál?

- Este año se ha hecho con Fermín Herrero, por ejemplo, y ha gustado mucho. Es por eso que para la próxima edición, como novedad, vamos a abrir un canal oficial para las peticiones de la gente y luego se verá si se pueden cumplir.

- ¿Qué más preparan para el año que viene?

- Ya tengo ideas, pero no me gusta adelantarlas por si acaso.