Rioja Alavesa echa en falta mejores conexiones para potenciar su enoturismo

«No es fácil llegar a esta zona. Es muy difícil, es horrible, es lo peor que tenemos. Lo peor, lo peor». Se puede decir ... más alto, pero es imposible ser más claro. Así se refería la presidenta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja a las comunicaciones para llegar a las bodegas, entre ellas las de Rioja Alavesa, en una entrevista publicada recientemente por EL CORREO. Pese a ser la zona vitivinícola más visitada de España –prácticamente un millón de viajeros en 2024, con un impacto económico que roza los 200 millones de euros–, los representantes del sector y también los políticos de las diversas zonas que la componen llevan tiempo reclamando mejoras en los servicios de transporte que acercan a los turistas a un destino que no tiene alrededor grandes imanes de los que sí disfrutan otras denominaciones, como pueden ser Ribera del Duero (Madrid) o Penedès (Barcelona). «El que llega hasta aquí, lo hace por las bodegas», aseguran.

Logroño es la gran ciudad más cercana a los viñedos y paso obligado para muchos de sus visitantes. Y, en este sentido, la gran reclamación de representantes políticos de toda esa zona, mejorar las conexiones en ferrocarril, se ha trasladado ya al Gobierno de España en varias ocasiones.

La zona recibió a un millón de turistas en 2024 a pesar de no contar con el imán de Madrid o Barcelona

«Venir en tren es una aventura y la gente ya no quiere cogerlo», señalaba en ese sentido la presidenta del Consejo del Rioja en este periódico. Con Madrid como referencia, las frecuencias son escasas, apenas hay dos conexiones directas que rondan las cuatro horas de viaje y, encima, denuncian que el servicio sufre en demasiadas ocasiones retrasos difíciles de explicar. El pasado abril se estrenó una nueva ruta entre la capital riojana y la española a través de Miranda de Ebro y Haro que, lejos de mitigar el problema, generó más polémica al alargar el tiempo del trayecto y eliminar vías más rápidas. Y la alta velocidad proyectada tampoco parece que vaya a ejecutarse con celeridad.

¿Y por qué esta insistencia en mejorar el servicio de tren? «Es un medio de transporte que te permite moverte rápido y, en nuestro caso, para el visitante internacional facilita hacer compras porque te puedes llevar tu caja de botellas de vino sin necesidad de facturar en un avión», señalan desde elsector vitivinícola, que incide mucho en un turismo internacional que ya representa un 36% del total.

La importancia del TAV

Desde la cuadrilla de Rioja Alavesa, su presidente,el jeltzale Txema Elvira, también incide en la necesidad de mejorar la conexión ferroviaria.Pero, en su caso, pone el acento vasco y señala la llegada del TAV a Vitoria como un punto de inflexión. «Llevamos muchísimos años de retraso por culpa de los gobiernos centrales y cuando llegue a Vitoria nos va a mejorar mucho la llegada de turistas porque por carretera estamos muy bien conectados y el servicio de Alavabus ha mejorado muchísimo», remarca.

En este sentido, el presidente de esta cuadrilla resalta también que otro punto para la posible llegada de visitantes que se tiene que potenciar se encuentra en Álava:el aeropuerto de Foronda. «La referencia está en Bilbao, que para la gente que viene del extranjero y coge el coche tampoco está muy lejos y ya vienen desde Loiu o desde el puerto de Getxo, pero si tuviésemos más vuelos a Vitoria, a nosotros nos llegarían también más turistas internacionales», señala.

Una idea que desde el ConsejoRegulador también se consideraría muy efectiva teniendo en cuenta que, además, el aeropuerto logroñés de Agoncillo presta muy pocos servicios más allá de volar a Madrid.

Y que si hacia el resto de puntos las conexiones no son tan complejas, llama la atención lo difícil que es llegar desde la capital española a este punto del mapa de tan marcado carácter turístico. Porque si lo del tren y el avión es cosa compleja, por carretera la historia tampoco es sencilla. La ruta más rápida incluye el paso por Soria previo recorrido de 100 kilómetros por la N-111, lo que hace que recorrer alrededor 330 kilómetros se vaya casi hasta las cuatro horas. El mismo tiempo, con 40 kilómetros más, que lleva el único trayecto que se puede hacer completo por vías rápidas pero que obliga a llegar hasta Burgos.