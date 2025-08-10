El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Visita a una bodeja en Laguardia. Rafa Gutiérrez

Rioja Alavesa echa en falta mejores conexiones para potenciar su enoturismo

Fomentar el servicio de trenes a Logroño y Vitoria y el aumento de vuelos en Foronda se presentan como factores relevantes para seguir creciendo aún más

Borja Mallo

Borja Mallo

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:13

«No es fácil llegar a esta zona. Es muy difícil, es horrible, es lo peor que tenemos. Lo peor, lo peor». Se puede decir ... más alto, pero es imposible ser más claro. Así se refería la presidenta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja a las comunicaciones para llegar a las bodegas, entre ellas las de Rioja Alavesa, en una entrevista publicada recientemente por EL CORREO. Pese a ser la zona vitivinícola más visitada de España –prácticamente un millón de viajeros en 2024, con un impacto económico que roza los 200 millones de euros–, los representantes del sector y también los políticos de las diversas zonas que la componen llevan tiempo reclamando mejoras en los servicios de transporte que acercan a los turistas a un destino que no tiene alrededor grandes imanes de los que sí disfrutan otras denominaciones, como pueden ser Ribera del Duero (Madrid) o Penedès (Barcelona). «El que llega hasta aquí, lo hace por las bodegas», aseguran.

