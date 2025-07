Los turistas se multiplican en Rioja Alavesa cada verano en busca del vino, su gastronomía y las bodegas diseñadas por arquitectos de renombre. El presidente ... de la Cuadrilla, Txema Elvira, cree que esa puede ser la alternativa «hasta que vengan tiempos mejores» para un sector vinícola inmerso en una crisis estructural a la que esta semana se han sumado el hongo mildiu y la dana del viernes.

- Parece que las malas noticias se acumulan para Rioja Alavesa en los últimos meses.

- El sector del vino ya estaba bastante preocupado por la crisis estructural que se vive a nivel mundial y la meteorología ha venido a agravar su incertidumbre. Visitando bodegas y explotaciones en las últimas horas, uno se siente impotente al ver cómo el agua se lleva por delante el trabajo de la gente, y que todo esto se agravará como consecuencia del cambio climático. No preocupa tanto el efecto del granizo o de la lluvia, sino que la humedad contribuirá aún más para el mildiu. Y es que algunas explotaciones están hasta arriba de este hongo.

- La Diputación dijo hace unos días que «casi la totalidad» de las fincas están afectadas.

- Es un viejo conocido, pero su incidencia está siendo superior a los últimos tiempos, con lo que hay que intensificar trabajos de prevención y tratamientos, lo que supone un sobrecoste porque, además, ha actuado en el periodo de floración de la viña. De ahí que se prevea una merma en la cosecha y la necesidad de hacer un mayor esfuerzo en tratamientos va a generar un impacto económico que va a complicar aún más la situación que vive el sector. El Gobierno vasco y la Diputación mantienen un contacto estrecho con los agricultores para tomar las medidas necesarias. Está claro que no vivimos el mejor momento, pero soy de talante optimista y creo que la comarca sabrá adaptarse y superar esta situación.

- ¿De qué manera puede adaptarse Rioja Alavesa?

- Hay que buscar alternativas, reinventarse como sea, buscar otras oportunidades. El 80% del PIB se basa en el viñedo y la agricultura, que no hay que descuidarlo porque es nuestro bastión principal, pero hasta que vengan tiempos mejores hay que ir diversificando y no poniendo todos los huevos en la misma cesta, y en ese sentido estamos trabajando en el turismo enogastronómico. Las bodegas eran más reticentes sobre este tema al principio, pero ahora se están volcando y haciendo una apuesta por esa diversificación, que apoyamos desde la cuadrilla con senderismo, actividades culturales, patrimoniales, recuperación de espacios naturales...

- El pasado fin de semana se organizó 'Bodegas a pie de calle' en Labastida, hace unas semanas 'En torno a la mesa' en Baños de Ebro, a finales de agosto vuelve Esférica...

- Y luego la Wine Run, Laguardia en Vino, Villabuena Wine Fest, Samaniego in Wine, los actos que organiza la Ruta del Vino... Tenemos que estar haciendo eventos para promocionar todo lo que se pueda la comarca y el vino para darle salida y ponerlo en valor.

Futuro «El 16% de nuestros vecinos son de origen extranjero y tenemos que apostar por su integración»

- ¿Y no tiene miedo a que esto se convierta como los campos de lavanda, donde la gente va, se saca una foto y luego no compra nada?

- Hablamos de eventos en donde hay que pagar una entrada de 40, 50 o 60 euros, y eso hace que se pongan en valor esos vinos excelentes con una afluencia relativamente moderada de gente. Hay que explorar y eso se hace con el tradicional método de 'prueba-error'.

- Otro problema es el relevo generacional. ¿No cree que Rioja Alavesa necesita de un mayor compromiso institucional para contar con servicios (culturales, educativos...) que eviten la marcha de los jóvenes?

- Tenemos que ser conscientes de que somos alrededor de 12.000 personas y el reto demográfico nos preocupa mucho. Según los últimos datos, un 16% de nuestros vecinos son de origen extranjero por lo que tenemos que apostar por su integración. Muchos vinieron por la vendimia y se han asentado en nuestro territorio para desarrollar su proyecto de vida junto a sus hijos, y que son el contraste con el envejecimiento generalizado de la población rural.

¿'Viñedos de álava'? «No se trata de confrontar, sino de buscar un camino bueno para todos, incluso la DO Rioja»

- ¿No cree que retirar el 'modelo A' en el instituto público de Laguardia empujará a muchos de esos inmigrantes a llevar a sus hijos a centros de La Rioja?

- Eso depende del Departamento de Educación del Gobierno vasco. Yo no sé euskera, y me he apuntado al euskaltegi, y creo que la gente que viene a Euskadi y se quiere integrar plenamente sabe que es conveniente aprender los dos idiomas oficiales. Desde las instituciones les vamos a dar ayudas adicionales, las que necesiten.

Singularidad y excelencia

- El diputado general decía en la valoración sobre sus 10 años de mandato que uno de los asuntos que aún tenía pendiente era la diferenciación de los vinos. ¿Usted qué opina?

- Ya es hora de que el Consejo Regulador dé su brazo a torcer y que, por lo menos, asuma que hay zonas donde el vino no es igual que en otras. Aquí históricamente hemos apostado por una bodega familiar, un sustrato diferente y por una manera especial de hacer las cosas, donde la calidad ha primado sobre la cantidad, una singularidad y excelencia que igual no hay en otras zonas de Rioja.

- Hace tres semanas, la iniciativa de 'Viñedos de Álava' para crear un consejo regulador independiente recibió el portazo definitivo de la Justicia.

- No es sólo un cambio de nombre o crear una denominación aparte. Nosotros, desde la perspectiva jeltzale, siempre hemos apostado por un modelo tipo Burdeos, por una especie de subdenominación.

- Esa no ha sido siempre la «perspectiva jeltzale». El Departamento de Arantxa Tapia en el Gobierno vasco era proclive a 'Viñedos de Álava'.

- Ya, bueno, yo hablo de los últimos debates. No se trata de confrontar directamente, sino de buscar un camino secundario que sea bueno para todos, incluso para la DO Rioja para destacar su calidad, la exclusividad y diversidad de estos vinos.

- ¿La sede de EDA Drinks & Wine (el campus del vino) en Laguardia también servirá para diversificar la economía?

- Yo estoy ilusionadísimo con ese proyecto. Laguardia es uno de los principales polos tractores de la comarca y su centro neurálgico, es el centro geográfico, pero un proyecto de esta magnitud nos va a colocar, con más fuerza si cabe, en el mapa mundial como una referencia indispensable en el mundo del vino y el enoturismo. Va a suponer un potente salto cualitativo para la comarca, pues pondrá a la comarca en la excelencia formativa.

- Usted es arquitecto, ¿qué le parece el proyecto elegido?

- Yo ya conocía al estudio de Carvalho-Araújo, y me encantaba su trabajo. Cuando vi que eran los ganadores, pues me gustó mucho porque creo que integran muy bien sus edificaciones en el paisaje y son muy respetuosos. Pero también me gusta mucho ese diálogo que existe entre la sede de Vitoria y la de Laguardia, siendo dos espacios diferentes, pero con un hilo conductor que identifica a uno con el otro. Se interrelacionan desde el punto de vista formal y dialogan, eso a mí me encanta.

EDA Drinks & Wine «El campus del vino nos va a colocar como referencia indispensable en el mundo del vino»

- Un edificio que llega después de los construidos por Frank Gehry, Norman Foster, Rafael Moneo...

- Yo entiendo que, estando la situación como está, sería un esfuerzo muy importante para las bodegas porque no deja de ser un esfuerzo económico. Pero a mí me encanta que la comarca esté salpicada de arquitectos de renombre que nos dan prestigio y también nos dan renombre en materia de arquitectura.