Un trabajador revisando los viñedos en una de las fincas de Artomaña. S. E.

El «riesgo muy alto» de botrytis amenaza al txakoli

En Aiaraldea habrá que aguardar todavía alrededor de un mes para que comience la cosecha

José Manuel Navarro
Borja Mallo

José Manuel Navarro y Borja Mallo

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:04

Mientras que la vendimia ya ha dado comienzo en Rioja Alavesa, en Aiaraldea, la otra zona vitivinícola de referencia en el territorio, habrá que aguardar ... alrededor de un mes todavía para que comience la cosecha de las uvas que se convertirán después en el apreciado Arabako Txakolina. A mediados de agosto, la previsión de los técnicos de la Diputación es que la cosecha en Aiaraldea fuese «buena», pero el actual riesgo de botrytis podría perjudicar a los racimos produciendo pudrición, pérdida de calidad, reducción de rendimientos y alterando su composición química.

