El «riesgo muy alto» de botrytis amenaza al txakoli

Mientras que la vendimia ya ha dado comienzo en Rioja Alavesa, en Aiaraldea, la otra zona vitivinícola de referencia en el territorio, habrá que aguardar ... alrededor de un mes todavía para que comience la cosecha de las uvas que se convertirán después en el apreciado Arabako Txakolina. A mediados de agosto, la previsión de los técnicos de la Diputación es que la cosecha en Aiaraldea fuese «buena», pero el actual riesgo de botrytis podría perjudicar a los racimos produciendo pudrición, pérdida de calidad, reducción de rendimientos y alterando su composición química.

Según el aviso de tratamientos fitosanitarios emitido por los técnicos forales de la Diputación de Bizkaia para las parcelas del valle de Ayala, «con la lluvia de estos días, así como con la que se espera en los próximos, y la humedad» el riesgo de afección a las plantas se mantiene desde hace más de una semana como «muy alto», con siete puntos sobre una escala de diez.

En esta situación los especialistas forales hacen un llamamiento a los vitivinicultores a «valorar si tratar en cada viñedo» en función de las actuaciones realizadas en fechas precedentes y el riesgo contemplado. Por ello, instan a «mojar bien los racimos y favorecer su aireación deshojándolos y despuntándolos».

«Perspectivas optimistas»

El riesgo también es «alto» en el caso de la polilla del racimo, que causa daños en los frutos y merma su calidad, ya que el número de capturas está siendo elevado y se insiste en vigilar la presencia de sedas y larvas y aplicar tratamiento si es necesario.

Poco que ver con el último informe del Servicio de Viticultura y Enología de la Diputación de Álava, de mediados de agosto, acerca del estado de los racimos de Aiaraldea. Entonces, las perspectivas de producción eran «optimistas, con el ojo en la meteorología hasta la maduración para determinar el rendimiento final, que se prevé que sea bueno». Hablaban que la maduración podría retrasarse debido al episodio de calor que paralizó el desarrollo, lo que se podía traducir en «mermas de producción en casos aislados» por el efecto del hongo mildiu.