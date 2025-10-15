El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El agua que ha brotado de la tubería reventada ha generado una importante balsa. E. C.

Revienta de madrugada una tubería en Vitoria

El reventón ha ocurrido en la rotonda situada entre las calles Duque de Wellington y Baiona

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:57

Comenta

Los vecinos de Lakua-Sansomendi se han levantado este miércoles con la noticia de que sus barrios se han visto afectados por el reventón de una tubería. Los servicios de emergencia han recibido a las 5.23 horas el aviso de una avería en la red de abastecimiento de agua, en la rotonda situada entre las calles Duque de Wellington y Baiona.

Hasta el lugar se ha trasladado la Policía Local, que ha cortado el tráfico en la zona, y una dotación de los bomberos de Vitoria, ya que el agua ha causado una importante balsa en la vía pública que incluso ha alcanzado las vías del tranvía.

Hasta allí se ha trasladado un técnico especialista para analizar lo ocurrido. Debido al gran número de llaves que era necesario localizar y cerrar se ha sumado más ayuda, informa un portavoz municipal.

Las llaves afectadas por el reventón se han podido cerrar, se ha controlado la fuga y se ha balizado la zona. Los bomberos han podido retornar al parque de Aguirrelanda alrededor de las 6.35 horas. En varios portales de la zona el servicio de abastecimiento de agua se ha visto afectado.

