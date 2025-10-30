El reventón de una tubería en Vitoria provoca balsas junto a la plaza de la Constitución
La acumulación de agua ha provocado problemas de tráfico a las 8.00 horas de este jueves. Los bomberos ya han controlado la situación
Jueves, 30 de octubre 2025, 08:47
Una tubería de Amvisa ha reventado esta mañana de jueves al final de la calle Basoa, junto a la plaza de la Constitución. La avería ha provocado grandes balsas de agua alrededor de las ocho de la mañana y, como consecuencia, problemas en la circulación. Los bomberos han acudido de inmediato a este punto del barrio de El Pilar y en media hora han logrado retirar la mayor parte del agua, que ha llegado hasta las vías del tranvía.
