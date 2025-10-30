El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Igor Aizpuru

El reventón de una tubería en Vitoria provoca balsas junto a la plaza de la Constitución

La acumulación de agua ha provocado problemas de tráfico a las 8.00 horas de este jueves. Los bomberos ya han controlado la situación

N. S.

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:47

Comenta

Una tubería de Amvisa ha reventado esta mañana de jueves al final de la calle Basoa, junto a la plaza de la Constitución. La avería ha provocado grandes balsas de agua alrededor de las ocho de la mañana y, como consecuencia, problemas en la circulación. Los bomberos han acudido de inmediato a este punto del barrio de El Pilar y en media hora han logrado retirar la mayor parte del agua, que ha llegado hasta las vías del tranvía.

En actualización

La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

