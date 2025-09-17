«La respuesta de Israel tiene rasgos que son ciertamente genocidas»

La Diócesis de Vitoria abre el curso con unas jornadas pastorales en las que este martes (19.00 horas, en el Aula San Pablo de ... la calle Vicente Goicoechea) ejercerá de ponente el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello. «La palabra clave para nosotros y sobre la que yo voy a reflexionar es la alianza. La alianza que los creyentes decimos que Dios realiza entre nosotros, la que estamos llamados a vivir en el interior de la Iglesia como signo de fraternidad, de amistad, de comunión y la que nos gustaría también poder ofrecer o pedir a los diversos ámbitos de la vida social en la que vivimos», detalla el representante clerical en conversación con EL CORREO.

Precisamente, en un contexto en el que «el mundo se ha revuelto de una manera muy fuerte», el presidente de los obispos echa de menos que los grandes poderes que tienen capacidad de tomar decisiones no tengan una posición tan firme como la mostrada por la Iglesia en los últimos años en conflictos como los que se están viviendo en Ucrania, Sudán o Gaza. En este último caso asegura que denunciaron «el terrorismo» que supuso la matanza y secuestro de cientos de israelíes por parte de Hamás el 7 de octubre de 2023 y también la «respuesta desproporcionada de Israel que ha ido adquiriendo unos rasgos ciertamente genocidas».

«Se da un golpe encima de la mesa y se desprecian las reglas del juego que nos hemos dado, así que triunfa la ley del más fuerte. Y esa es la impresión que, desgraciadamente, se impone en nuestro mundo, donde es posible bombardear a alguien o ejecutar una sentencia sin que haya un juicio», lamenta el prelado.

La Iglesia está jugando un papel muy importante en la acogida de migrantes y, en ese sentido, el obispo de Vitoria se manifestó contrario a que el futuro centro de refugiados de Arana tenga capacidad para 350 personas porque no ve el modelo adecuado. Una línea en la que Argüello coincide: «Hace falta una acogida que facilite la integración, no solamente un lugar donde poder decir aquí tenemos recogidas a las personas sin pensar en cómo promover esa integración».

«Es muy importante ayudar a las personas a integrarse en la sociedad en la que llegan, respetando sus estilos de vida y cultura, pero también invitando a los que vienen a respetar las reglas del juego que se producen en nuestros países», concluye.