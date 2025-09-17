El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Monseñor Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Luis Argüello | Presidente de la Conferencia Episcopal Española

«La respuesta de Israel tiene rasgos que son ciertamente genocidas»

El arzobispo de Valladolid abre este martes las jornadas pastorales de la Diócesis de Vitoria con una charla sobre alianzas en el Aula San Pablo

B. Mallo

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:11

La Diócesis de Vitoria abre el curso con unas jornadas pastorales en las que este martes (19.00 horas, en el Aula San Pablo de ... la calle Vicente Goicoechea) ejercerá de ponente el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello. «La palabra clave para nosotros y sobre la que yo voy a reflexionar es la alianza. La alianza que los creyentes decimos que Dios realiza entre nosotros, la que estamos llamados a vivir en el interior de la Iglesia como signo de fraternidad, de amistad, de comunión y la que nos gustaría también poder ofrecer o pedir a los diversos ámbitos de la vida social en la que vivimos», detalla el representante clerical en conversación con EL CORREO.

