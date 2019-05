«Respecto a los pactos, en Amurrio siempre hemos ido 'por libre'» Irabien cree que los buenos resultados son la «devolución» ciudadana del trabajo realizado. / SANDRA ESPINOSA Josune Irabien Candidata a la alcaldía Mantiene una prudencia extrema respecto a los acuerdos a largo plazo y de momento, solo está dispuesta a «hablar con todos» MARTA PECIÑA Miércoles, 29 mayo 2019, 00:44

La noche electoral estuvo llena de emociones para Josune Irabien, que aguantó hasta pasadas las tres de la madrugada del domingo recibiendo felicitaciones y terminando el recuento. Después, fue difícil conciliar el sueño, pero a primera hora de la mañana, acudió, como todos los días a su despacho para continuar con el trabajo habitual.

-Menudo subidón de ánimo, de datos, hasta de concejales. Uno más.

-No hemos mirado en detalle los datos, pero nunca habíamos tenido tantos votos en unas municipales. Estamos muy satisfechos con los resultados. Creemos que es una especie de devolución del trabajo hecho y sentimos que la gente confía en nosotros. Estamos contentos, pero es una gran responsabilidad la que tenemos.

-Si alcanzan un acuerdo con el PSE, logran la mayoría absoluta. ¿Es su opción preferente?

-Aún no nos hemos puesto a analizar esa cuestión. Ahora nos parece más interesante hablar con todas las opciones políticas para hacer una labor de contraste de programas, en la línea que hemos tenido siempre, de hablar con todos.

-Pero si hay un acuerdo PNV-PSE en Álava...

-Son dos realidades distintas. Nosotros siempre hemos ido 'por libre'. Creemos que hay que hacer una interpretación de lo que dice la ciudadanía de Amurrio en cada caso. Lo prudente es esperar a ver si se mueven fichas, pero mientras tanto, hablar.

-Quizás sea más fácil alcanzar un pacto de legislatura.

-No lo sé. Venimos de una realidad en la que no hemos tendido ese tipo de acuerdos, pero no quiere decir que no se hayan explorado ni que se hayan planteado alguna vez. Tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades. Lo cierto es que ahora somos menos interlocutores, lo que hacen más fácil llegar a todo con más calma.

-En el nuevo escenario no está el PP, que históricamente había tenido representación en Amurrio.

-La política es cíclica, y a cada uno nos toca el momento de salir de ella. Sí se nos va a hacer extraño porque había gente que llevaba muchos años vinculada a la vida municipal, pero también es cierto que han entrado personas nuevas, jóvenes con los que se ha intentado renovar las candidaturas.

-¿Cuáles son sus proyectos prioritarios para esta legislatura ?

-Van a ser bastante visibles porque las obras están licitadas y a punto de comenzar. Han llegado un poco más tarde de lo que hubiéramos querido, pero en seguida veremos movimientos en la gasolinera y en el campo de hierba artificial, que se ejecutarán con el Plan Foral del año pasado. Para más adelante, tenemos, también a través del Plan Foral, la remodelación de la casa de Landázuri como centro de día y del mercado viejo. También se van a ver en seguida las obras de saneamiento porque tienen afecciones importantes.

Empleo

-Esos proyectos se han aprobado en la legislatura que acaba de terminar. ¿Qué habrá de nuevo en la próxima?

-La zona de Larrabe tendrá un nuevo equipamiento vecinal para poder hacer reuniones. Seguiremos trabajando con el proyecto Amurrio Lagunkoia, el consejo de personas mayores y la puesta en marcha de una programación potente para el club de jubilados. También se hará una pequeña transformación dentro del ayuntamiento respecto a la forma de trabajar. Aprovecharemos los últimos cambios para realizar ajustes de mejora que logren una manera de trabajar más eficiente.

-¿Y de cara a la ciudadanía?

-Queremos hacer o buscar un espacio para las mujeres, donde puedan encontrarse. Otra de las claves prioritarias es el tema del desempleo. Estamos trabajando en el diagnóstico de la situación y analizando las posibilidades que tenemos de aplicar ciertas medidas. Hace tres semanas teníamos ya algunas conclusiones y esperamos que en breve lleguen las que nos faltan. Así, empezaremos a poner en marcha medidas porque tenemos un paro estructural que nos preocupa mucho.