Al rescate de la «joya escondida y olvidada» de Vitoria A punto de cumplirse el 50 aniversario del encargo a Chillida y Peña Ganchegui para crear la plaza de Los Fueros, un grupo de vitorianos reivindicará su valoren un libro

Sara López de Pariza Domingo, 12 de octubre 2025, 00:35 Comenta Compartir

Un monumento conmemorativo de los fueros vascos en forma de enorme obra de arte al aire libre, en concreto un céntrico espacio de 8.000 metros cuadrados. De esta manera se concibió en 1976 la plaza de Los Fueros, encargada por la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria directamente al escultor Eduardo Chillida y al arquitecto Luis Peña Ganchegui en el espacio que hasta dos años antes había ocupado el antiguo Mercado de Abastos. Para conmemorar el 50 aniversario de ese encargo y cuando se cumplen 150 años de la Ley Abolitoria de los Fueros, tres vitorianos se han propuesto publicar un libro sobre la plaza. Será el primero dedicado a esta obra de arte ubicada en el centro de Vitoria; a juicio de los autores «una joya escondida y olvidada», incluso «abandonada» y que «para sí querrían muchas ciudades».

«El objetivo es rendir un homenaje a la plaza, a su génesis y a su historia. Su estado actual no es el más adecuado y es una lástima porque es un patrimonio valiosísimo», explica Montxo Alkorta, investigador en I+D y uno de los impulsores de la publicación junto a Ángel Cordero, antiguo redactor jefe de EL CORREO, y Patricia Álvarez de Arkaia, comerciante al frente de La Oca. Los tres son amantes del arte y durante su juventud participaron en la recogida de firmas impulsada por José Patricio Álvarez de Arkaia (el padre de Patricia) para que este proyecto saliera adelante. Porque sí, la puesta en marcha de la obra no fue nada sencilla.

Eduardo Chillida en uno de los miradores que ya no existen. Chillida y Peña Ganchegui reciben las firmas de apoyo a su obra. Un partido de pelota en el frontón de Los Fueros. Estado actual de la escultura de Chillida con latas de cerveza y colillas a su alrededor. 1 /

«Hubo una oposición muy grande en Vitoria: de los comerciantes, de los ecologistas, de los fachas... no querían que se hiciera. Incluso Chillida y Peña Ganchegui amagaron con abandonar el proyecto por la falta de consenso», recuerda Alkorta, que califica como «muy valiente» la decisión de las instituciones de construir una plaza homenaje a los fueros solo un año después de la muerte de Franco.

La plataforma a favor de la obra logró reunir 10.000 firmas, que se entregaron en persona a los artistas, y así arrancó un proyecto que tuvo un coste de 140 millones de pesetas. Se inauguró en el año 1982 y supuso «el inicio de la peatonalización del centro, de la Vitoria 'green' actual», narra Montxo Alkorta. En los años sucesivos se realizaron varias modificaciones y durante un tiempo el foso en el que se ubica la escultura de Chillida estuvo cubierto debido a su «peligrosidad» y tras el accidente de un niño al que se le tuvieron que practicar varias operaciones quirúrgicas.

Se elevaron los muros y se llegó a colocar una reja, que hoy en día ya no existe. «Lo que tenemos en la actualidad no es ni el proyecto inicial ni el mejor», sostienen los promotores del libro. «Podría ser un símbolo reconocido mundialmente, como lo es el Peine de los Vientos (también de Chillida), pero no lo es», añaden. De ahí su deseo de ponerlo en valor a través de un volumen que se publicará en euskera y castellano de la mano de la editorial La Fábrica. Contarán con la colaboración de las familias de ambos artistas, periodistas y expertos en arte y arquitectura.

Ahora buscan apoyo institucional y también fotos antiguas que puedan aportar los vitorianos en esta dirección fueros2026@gmail.com.