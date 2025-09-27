Rescatan a tres personas «enriscadas» en las Cascadas de la Tobería en la localidad alavesa de Andoin Realizaban una travesía cuando se han quedado atascados en una zona de bajada de roca «muy resbaladiza»

Los servicios de emergencias de Euskadi han rescatado este sábado a tres personas que se habían quedado «enriscadas» cuando realizaban una travesía por las Cascadas de la Tobería en la localidad alavesa de Andoin, en el municipio de Asparrena, informa el Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos han ocurrido al filo de las dos de la tarde, cuando SOS Deiak 112 ha sido alertado de que tres personas se habían quedado atascadas en una zona de bajada de roca, que estaba «muy resbaladiza». Según han descrito, «se encontraban bien, pero no podían continuar la marcha», detalla la Ertzaintza.

En base a esta información, personal técnico de la Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno vasco ha movilizado al lugar recursos de la Ertzaintza, entre ellos, un helicóptero con agentes de la Sección de Montaña de la Unidad de Vigilancia y Rescate (U.V.R.), además de una dotación de bomberos.

Ante la situación del terreno en que se encontraban, finalmente el helicóptero de la Ertzaintza ha llevado a cabo el rescate por aire. Las tres personas han sido trasladadas, «en perfecto estado», hasta la localidad alavesa de Ibarguren.