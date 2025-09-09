Un reputado chef vitoriano reabrirá el Mesón un año después de su cierre El hostelero Carlos Dávalos traslada al local de la calle Ortiz de Zárate su restaurante Waska con la intención de potenciar la barra y los pintxos

En junio de 2024 cerraba sus puertas El Mesón, un clásico de la hostelería vitoriana, después de 32 años de andadura. El local de la calle Ramón Ortiz de Zárate ha permanecido más de un año vacío hasta que ha encontrado un nuevo inquilino. El próximo mes de noviembre se trasladará allí el hostelero vitoriano Carlos Dávalos, que abrirá una nueva versión del Waska, el restaurante con el que se ha hecho un hueco en el panorama gastronómico local desde la calle Siervas de Jesús.

Dávalos cerrará su actual local y se mudará a uno mucho más grande, en concreto de 324 metros cuadrados y con una cocina «mucho más amplia» que la de ahora. Uno de sus objetivos es aprovechar la barra para potenciar su oferta de pintxos, con los que en los últimos años ha ganado varios campeonatos. También ofrecerá desayunos desde las 9.00 horas y mantendrá la oferta de carta y menús en la zona del comedor.

«Vamos a ofrecer el mismo concepto que en el Waska pero con una barra de pintxos mucho más amplia y a la altura de lo que es Vitoria», desliza el hostelero, que próximamente finalizaba su contrato de arrendamiento en el local de Siervas de Jesús. El antiguo Mesón vivirá un lavado de cara para darle una nueva imagen aunque manteniendo parte de su esencia. Será Juan Carlos Antolín quien se encargue de ese 'restyling' que ya ha comenzado.

En este nuevo proyecto habrá además algunos guiños al Mesón y su cocina tradicional que conquistó a varias generaciones de paladares vitorianos. «Mantendremos algunos de sus pintxos en la barra, sus rabas y los licores de alta calidad. En el restaurante estamos valorando la opción de ofrecer, quizás bajo encargo, platos como la lubina a la sal».