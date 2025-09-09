El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente La decimosexta etapa de la Vuelta a España, en directo
El antiguo Mesón reabrirá en noviembre. Rafa Gutiérrez.

Un reputado chef vitoriano reabrirá el Mesón un año después de su cierre

El hostelero Carlos Dávalos traslada al local de la calle Ortiz de Zárate su restaurante Waska con la intención de potenciar la barra y los pintxos

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:42

En junio de 2024 cerraba sus puertas El Mesón, un clásico de la hostelería vitoriana, después de 32 años de andadura. El local de la calle Ramón Ortiz de Zárate ha permanecido más de un año vacío hasta que ha encontrado un nuevo inquilino. El próximo mes de noviembre se trasladará allí el hostelero vitoriano Carlos Dávalos, que abrirá una nueva versión del Waska, el restaurante con el que se ha hecho un hueco en el panorama gastronómico local desde la calle Siervas de Jesús.

Dávalos cerrará su actual local y se mudará a uno mucho más grande, en concreto de 324 metros cuadrados y con una cocina «mucho más amplia» que la de ahora. Uno de sus objetivos es aprovechar la barra para potenciar su oferta de pintxos, con los que en los últimos años ha ganado varios campeonatos. También ofrecerá desayunos desde las 9.00 horas y mantendrá la oferta de carta y menús en la zona del comedor.

«Vamos a ofrecer el mismo concepto que en el Waska pero con una barra de pintxos mucho más amplia y a la altura de lo que es Vitoria», desliza el hostelero, que próximamente finalizaba su contrato de arrendamiento en el local de Siervas de Jesús. El antiguo Mesón vivirá un lavado de cara para darle una nueva imagen aunque manteniendo parte de su esencia. Será Juan Carlos Antolín quien se encargue de ese 'restyling' que ya ha comenzado.

En este nuevo proyecto habrá además algunos guiños al Mesón y su cocina tradicional que conquistó a varias generaciones de paladares vitorianos. «Mantendremos algunos de sus pintxos en la barra, sus rabas y los licores de alta calidad. En el restaurante estamos valorando la opción de ofrecer, quizás bajo encargo, platos como la lubina a la sal».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El gimnasio del centro comercial de Lakua tendrá cuatro piscinas y un bar
  2. 2 Víctimas de Vitoria en una gran ciberestafa que operaba en Torrevieja
  3. 3

    Roba una cadena de oro y dos anillos con rubíes valorados en «5.000 euros» de una joyería de Vitoria
  4. 4

    GKS borra su web tras admitir que estaba alojada en el servidor de una empresa israelí
  5. 5

    GKS borra su web tras admitir que estaba alojada en el servidor de una empresa israelí
  6. 6

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  7. 7

    El 42% de los alumnos vulnerables deberían cambiar de colegio para evitar la segregación
  8. 8

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  9. 9 Vandalizan en Vitoria cuatro estaciones de recarga de vehículos eléctricos
  10. 10

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un reputado chef vitoriano reabrirá el Mesón un año después de su cierre

Un reputado chef vitoriano reabrirá el Mesón un año después de su cierre