Malienses, durante el traslado de este jueves. Fotos: Blanca Castillo

Los refugiados malienses ultiman su salida de Vitoria rumbo a Oñati y Barcelona

Jon Casanova

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:15

La situación de los refugiados malienses en Vitoria está cada vez más cerca de resolverse tras semanas de incertidumbre en unas condiciones de vida precarias. ... Este viernes una veintena de solicitantes de asilo partirá a los recursos de Oñati del Gobierno vasco, gestionados por la asociación Zehar Errefuxiatuekin. Será el último bus que salga desde la capital alavesa... por ahora. Durante la jornada del jueves, otra docena puso rumbo hacia Barcelona, donde fueron acogidos en un centro de la red estatal gestionada por CEAR. Con estos traslados, apenas quedarían unos pocos malienses de las decenas que se han hacinado durante este verano en soportales de los barrios vitorianos de Salburua y Gazalbide.

