Los refugiados malienses ultiman su salida de Vitoria rumbo a Oñati y Barcelona

La situación de los refugiados malienses en Vitoria está cada vez más cerca de resolverse tras semanas de incertidumbre en unas condiciones de vida precarias. ... Este viernes una veintena de solicitantes de asilo partirá a los recursos de Oñati del Gobierno vasco, gestionados por la asociación Zehar Errefuxiatuekin. Será el último bus que salga desde la capital alavesa... por ahora. Durante la jornada del jueves, otra docena puso rumbo hacia Barcelona, donde fueron acogidos en un centro de la red estatal gestionada por CEAR. Con estos traslados, apenas quedarían unos pocos malienses de las decenas que se han hacinado durante este verano en soportales de los barrios vitorianos de Salburua y Gazalbide.

La alegría de los afortunados que lograron subir al bus marcó la salida. «Después de semanas en la calle, confío en que mi situación mejorará», lanzó Gaoussou Sanoussi, antes de subir al vehículo. Llegó a Vitoria hace un mes tras salir de Malí un año antes y pasar por Marruecos e Italia. «Tuve suerte de marcharme, pero algunos de mi familia murieron por la guerra», lamentó.

1 /

La salida de los últimos grupos supone el final de una etapa marcada por la precariedad y, también, por la solidaridad. «Esto es como un sueño», declaró Souleymane Sangare, presidente de la Asociación de Marfileños en Álava. Durante semanas, Souleymane ha estado «día y noche» con ellos suministrando comida y bienes básicos. Y al igual que él, vecinos, asociaciones y comercios locales. Desde el lunes, el restaurante 'La Fábrica' ofreció su cocina para ayudar a proveer alimentos a los afectados. Ayer, previsiblemente, fue el último día donde emplearon este espacio debido a que «con los pocos que quedan podremos cocinar en casa», explicó Souleymane.

Pero no todos comparten esa sensación de alivio. Varios refugiados aún esperan a ser citados mientras otros tienen su convocatoria fijada para dentro de un año. «Me han dado cita el 10 de octubre de 2026. El procedimiento tiene que ser más rápido», reivindicaba Draman Bachili, que lleva una semana en Vitoria. En cualquier caso, confían en que a medida que se vaya agilizando todo el proceso, Draman y los últimos que han llegado puedan tramitar su asilo mucho antes.