El entorno del monolito del 3 de Marzo, con las baldosas que son vestigios de la tragedia. Blanca Castillo

La reforma de Vicente Manterola respetará los restos del 3 de Marzo

Memoria Gara solicita que se conserven las baldosas en torno al monolito en las que se escribió 'Justicia' con la sangre de Pedro Mari Martínez Ocio

Borja Mallo

Borja Mallo

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:53

Comenta

Dentro del proyecto de renovación del barrio de Zaramaga y de la intervención en muchas de sus calles, en breve comenzarán las obras en Vicente ... Manterola. Esta vía no es una más dentro de un barrio cargado de historia, sino que acoge uno de los puntos neurálgicos de la memoria trágica de la ciudad: el monolito que recuerda la masacre del 3 de marzo de 1976. Para preservar los vestigios aún existentes de dicha fecha, desde la asociación Memoria Gara, que forma parte del patronato que pondrá en marcha el futuro Memorial, han solicitado al Ayuntamiento que se conserve en su actual estado la zona que rodea esa escultura que rinde tributo a los cinco fallecidos (Pedro Mari Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo y Bienvenido Pereda) por los disparos de la Policía Armada y evoca la lucha obrera de toda la ciudad en el posfranquismo.

