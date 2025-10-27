La reforma de Vicente Manterola respetará los restos del 3 de Marzo

Dentro del proyecto de renovación del barrio de Zaramaga y de la intervención en muchas de sus calles, en breve comenzarán las obras en Vicente ... Manterola. Esta vía no es una más dentro de un barrio cargado de historia, sino que acoge uno de los puntos neurálgicos de la memoria trágica de la ciudad: el monolito que recuerda la masacre del 3 de marzo de 1976. Para preservar los vestigios aún existentes de dicha fecha, desde la asociación Memoria Gara, que forma parte del patronato que pondrá en marcha el futuro Memorial, han solicitado al Ayuntamiento que se conserve en su actual estado la zona que rodea esa escultura que rinde tributo a los cinco fallecidos (Pedro Mari Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo y Bienvenido Pereda) por los disparos de la Policía Armada y evoca la lucha obrera de toda la ciudad en el posfranquismo.

El monolito se ubica en el punto exacto donde falleció Martínez Ocio, el primero de los cinco asesinados a balazos tras el desalojo de la asamblea obrera de la adyacente iglesia de San Francisco de Asís. Este joven vitoriano, que por entonces contaba 27 años, corría huyendo del templo y cayó tras sufrir un impacto de bala en la espalda, a la altura de la quinta costilla del hemitórax izquierdo, según consta en la autopsia, en ese punto que hoy es símbolo del recuerdo. Con su sangre, alguien escribió la palabra 'Justicia' sobre las baldosas, una palabra que cada año vuelve a aparecer pintada cada conmemoración del 3 de Marzo.

Para conservar esas losetas en torno al monolito que desde Memoria Gara entienden que son un recuerdo físico de la tragedia de aquel día, la asociación se puso en contacto con el departamento de Espacio Público cuando conocieron que se iba a realizar una intervención de reforma en la calle Vicente Manterola.

Las dos partes han mantenido recientemente un encuentro en el que los responsables municipales trasladaron a los representantes de la asociación qué actuaciones se van a realizar en esta vía. Y también les presentaron diversas opciones para conservar ese patrimonio material del 3 de Marzo, que Memoria Gara está analizando para buscar la mejor alternativa y que ese espacio en torno al monolito siga manteniendo la misma imagen que en tiempos de la tragedia, hace casi cincuenta años.

Obras en la iglesia en enero

La reurbanización de Vicente Manterola, que cuenta con un presupuesto de 1,4 millones de euros, pretende revitalizar la zona y hacerla más funcional, verde y habitable, con un diseño que refuerce su uso vecinal y comercial. El paseo renovará su pavimento de forma integral en todo su trazado y también el que rodea a la antigua guardería Andra Mari, cuyo patio será utilizado, en parte, para generar nuevas plazas de aparcamiento y zonas verdes. Se instalará nuevo mobiliario y se renovarán las redes de alumbrado.

Por otra parte, el Gobierno vasco prevé que en enero comience la actuación urgente que precisa la adyacente iglesia de San Francisco de Asís para abordar la reparación de su cubierta. En noviembre se elaborará un estudio arqueológico como paso previo al resto de actuaciones, mientras que en paralelo se realizará la gestión de autorizaciones para la ejecución de las obras. Se trata del primer paso para convertir el templo en el espacio Memorial.