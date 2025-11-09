El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La plaza General Loma, vista desde las alturas. Igor Martín

La reforma de la plaza General Loma se atasca en los juzgados

El Ayuntamiento buscó en un concurso de ideas un rediseño de esta zona céntrica y con el proyecto ya adjudicado un licitante ha recurrido el fallo

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:17

Comenta

Al Gabinete Etxebarria se le ha atascado el rediseño urbano que perseguía del eje más céntrico de la ciudad, con especial incidencia en la plaza ... General Loma. Según ha podido saber EL CORREO, el concurso de ideas que el Ayuntamiento convocó a principios de año para plantear una nueva ordenación del espacio público en las calles Fundadora Siervas de Jesús, Plaza de la Provincia, Diputación Foral de Álava, Postas y General Loma está ahora bloqueado en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria a la espera de una resolución que determine si ese expediente, que ya se había adjudicado hace unos meses a un equipo de arquitectos de Barcelona, debe suspenderse.

