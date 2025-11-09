La reforma de la plaza General Loma se atasca en los juzgados

Al Gabinete Etxebarria se le ha atascado el rediseño urbano que perseguía del eje más céntrico de la ciudad, con especial incidencia en la plaza ... General Loma. Según ha podido saber EL CORREO, el concurso de ideas que el Ayuntamiento convocó a principios de año para plantear una nueva ordenación del espacio público en las calles Fundadora Siervas de Jesús, Plaza de la Provincia, Diputación Foral de Álava, Postas y General Loma está ahora bloqueado en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria a la espera de una resolución que determine si ese expediente, que ya se había adjudicado hace unos meses a un equipo de arquitectos de Barcelona, debe suspenderse.

Lo que podría frenar ese proyecto es un recurso que uno de los licitantes ha presentado por diferir de la resolución que el departamento de Espacio Público, en manos de la concejala jeltzale Beatriz Artolazabal, realizó de la mano del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN) en favor del planteamiento expuesto por el estudio catalán Under Project Lab que, según consideraron, «encajaba en las grandes líneas estratégicas de la ciudad referidas a la Infraestructura Verde y Movilidad».

Por partes, para entender bien el asunto. El Gobierno local (PSE-PNV) se planteó en enero la remodelación de 12.767 metros cuadrados del centro de la capital alavesa y para ello, en vez de encargarle una propuesta a los técnicos municipales, quiso explorar nuevas miradas en expertos ajenos al Consistorio en busca de «originalidad y calidad».

Origen La obra se planteó de la mano del Colegio de Arquitectos y es parte del plan municipal de barrios

De alguna forma, este concurso suponía un primer paso para elegir una nueva imagen para todas esas calles y a partir de ahí las obras se harían por fases y en función de la disponibilidad presupuestaria. Aunque, según se detalla en los pliegos de esa convocatoria, al autor de la propuesta ganadora del contrato, se le adjudicaría la redacción del proyecto de ejecución y la dirección facultativa de las obras de la plaza General Loma; una iniciativa que se enmarca en el plan municipal de barrios.

Lo que solicitaba el Consistorio es que el trabajo se desarrollara como «una propuesta de actuación unívoca e integrada, de manera que su diseño fuera reconocible a lo largo de todo el eje urbano que abarca» y que estuviera «en concordancia con los espacios colindantes sobre los que no se actúa; la plaza de la Virgen Blanca, la plazuela de Aldabe, la de la Memoria, plaza de España y Los Fueros».

Grandes parterres

Señalaba que estos espacios tienen un «atractivo especial para el paseo y la celebración de eventos» y que «favorecen la presencia del pequeño comercio y la hostelería». Por otro lado, también se abría la puerta a reubicar dentro de la misma plaza la escultura de 'La Mirada', de Agustín Ibarrola. Tras la resolución, repartirían tres premios valorados entre 2.500 euros (el tercero) y 7.500 (el primero).

Ahora bien, una vez recibidas todas las propuestas (fueron cuatro pero una se descartó por entrar fuera de plazo), el jurado, compuesto por seis profesionales, declaró desiertos el segundo y el tercer galardón «por no alcanzar las propuestas presentadas el nivel técnico y formal que se considera mínimo para dar cumplimiento a los objetivos del concurso». Una de esas, por ejemplo, establecía la posibilidad de crear microplazas, lo que, en palabras del jurado, suponía una «fragmentación innecesaria», especialmente en la plaza General Loma, que también iba a complicar los accesos de carga y descarga, el paso de los servicios de emergencia o la instalación de veladores, entre otras cuestiones. La otra proposición que se rechazó fue por un motivo similar, además de porque no planteaba una solución para la gestión del agua superficial en días de lluvia y de que estrechaba la accesibilidad entre la Virgen Blanca y el paseo de la Florida.

Por su parte, la ganadora planteaba para General Loma unos grandes parterres capaces de albergar arbolado nuevo de gran porte así como de «liberar el espacio suficiente para el comienzo de la principal senda urbana de la ciudad». También gustó al jurado el pavimento escogido y cómo se integraba su diseño con la parada del tranvía. Aunque todas esas ideas están ahora atascadas a la espera de una resolución judicial.