La reforma del Espacio Martín Ttipia estará finalizada para diciembre

El Casco Medieval de Vitoria tendrá que esperar hasta finales de este año para estrenar la novedosa rehabilitación del Espacio Martín Ttipia, que contará con ... más zonas verdes y juegos infantiles y que se pretende que se convierta en un polo turístico al lado de la antigua muralla de la ciudad. Aunque la previsión era que las obras estuviesen finiquitadas para el presente agosto, la empresa constructora ha solicitado una ampliación del plazo de ejecución. El mismo estaba fijado en siete meses y el Ayuntamiento ha procedido a otorgar una prórroga por cuatro más, que expira el 8 de diciembre.

La remodelación que está llevando a cabo Balgorza sufrió un parón importante a causa del derrumbe de un contrafuerte y por ello se ha concedido una ampliación del plazo inicialmente previsto. De la misma manera, se ha incrementado en 100.000 euros el pago a la constructora para resolver este incidente y añadir mejoras al proyecto en principio aprobado, por lo que el montante total del contrato alcanzará finalmente 1,2 millones.

La actuación impulsada por el departamento de Espacio Público y Barrios tiene como objetivo la reforma de dos zonas en el entorno de la calle Fray Zacarías Martínez, situada en la zona más alta de la colina medieval, para dotarlos de más espacios verdes y también de juegos para los más pequeños.

Calendario Tras un desprendimiento, la empresa tiene cuatro meses más de margen para acabar los trabajos

El primero es la plaza Martín Ttipia, entre las antiguas Neveras y el Cantón de la Soledad y que limita con la muralla medieval. Aquí se está procediendo a sustituir el pavimento por uno nuevo permeable, además de incorporar más vegetación de flor abundante, con grandes parterres orgánicos, bancos y gradas y una zona de juegos con columpios y un torreón que se va a convertir en un castillo con un gran tobogán de tubo cerrado.

El segundo punto que se está remozando es el tramo final del Jardín de la Muralla, que en su momento quedó inacabado, y que permitirá la salida desde este espacio hacia el Palacio de Montehermoso, impulsando este lugar de gran valor natural.

Además, hay una tercera zona en la que se trabaja, aunque cuando esté finalizada no será accesible al público. Se trata del jardín de la calle Correría, en los números 44 y 46, que está a un nivel inferior a Martín Ttipia. Este espacio está siendo adecentado y convertido en un jardín mineral que se podrá contemplar desde la plaza superior. Para ello se está procediendo a la eliminación de la actual verja y a la elevación del murete para garantizar la seguridad de las personas.

Esta actuación viene a dar continuidad a un proyecto que en su primera fase abordó la transformación en un espacio naturalizado de los jardines de Etxauri, que anteriormente eran fundamentalmente una pista deportiva asfaltada, mientras que en el jardín de Etxanobe se instaló una tirolina. De la misma manera, también se encuentran en ejecución las obras para la construcción en esa misma zona de un nuevo mirador en uno de los torreones de la muralla, unos trabajos que se están desarrollando en paralelo a la reforma del espacio Martín Ttipia. Este nuevo observatorio desde el que se podrá contemplar el sur de la ciudad estará operativo antes de que finalice el año.