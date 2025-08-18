El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Espacio Martín Ttipia lucirá renovado para finales de año. Blanca Castillo

La reforma del Espacio Martín Ttipia estará finalizada para diciembre

El Ayuntamiento concede una prórroga en la ejecución de las obras para reverdecer este espacio del Casco Medieval e instalar juegos infantiles

Borja Mallo

Borja Mallo

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:16

El Casco Medieval de Vitoria tendrá que esperar hasta finales de este año para estrenar la novedosa rehabilitación del Espacio Martín Ttipia, que contará con ... más zonas verdes y juegos infantiles y que se pretende que se convierta en un polo turístico al lado de la antigua muralla de la ciudad. Aunque la previsión era que las obras estuviesen finiquitadas para el presente agosto, la empresa constructora ha solicitado una ampliación del plazo de ejecución. El mismo estaba fijado en siete meses y el Ayuntamiento ha procedido a otorgar una prórroga por cuatro más, que expira el 8 de diciembre.

