Alumnos de Primaria en un comedor escolar. Juan Marín.

La reducción de monitores limita los servicios en los comedores escolares

En Errekabarri han avisado a las familias de que los niños «no se podrán lavar los dientes» porque este curso no hay suficiente personal

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Sábado, 27 de septiembre 2025, 01:06

Las primeras semanas del curso escolar están suponiendo un quebradero de cabeza para las direcciones de muchos colegios y familias que hacen uso del servicio ... de comedor. El número de monitores se ha reducido y esto está provocando que se limiten algunas actividades relacionadas con el jantoki. En el CEIP Errekabarri del barrio de Salburua por ejemplo han avisado a los usuarios de que los niños no se podrán lavar los dientes ni utilizar el gimnasio por falta de personal.

