'Rebajazz' llena de música y descuentos los comercios de la zona Gorbea

La zona Gorbea se convierte esta semana en un escaparate de música y comercio con la celebración de 'Rebajazz', una feria que une descuentos en ... tiendas con siete conciertos en directo a pie de calle. La iniciativa, impulsada por los comercios y establecimientos hosteleros del barrio, ha arrancado este lunes con el respaldo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

«Iniciativas como 'Rebajazz' encajan perfectamente en el Plan Estratégico de Comercio y Hostelería, con el que queremos incrementar el flujo de personas por los espacios comerciales de nuestra ciudad para apoyar a los establecimientos locales», ha expresado María Nanclares, concejala de Comercio y Turismo.

El programa cultural comienza este lunes a las 19:30 horas con la actuación de 'Old Time Spooks' en el Bar El Valle. El martes será el turno de 'The Sorry String Band' en La Gresca, mientras que el miércoles llegará 'La Pitty por rumbas' al Bar Txustarra. El jueves y viernes actuarán 'Código Habana' en Txalaparta y 'Yahoraké' en Toba's Tavern, respectivamente.

Durante el fin de semana, la música se adelantará a las 12:30 horas. El sábado, 'Como son son' animará El Batela y el domingo, Álex Ferreira pondrá el broche final con su actuación en el Bar Faltas Tú.