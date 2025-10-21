El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ramiro González denuncia el «excesivamente lento» proceso para elegir la conexión del TAV con Navarra

«Llevamos demasiado tiempo hablando de esto y queremos hechos», subraya el diputado general ahora que el Ministerio estudiará otra alternativa desde Gipuzkoa sin atravesar Aralar

Ander Carazo

Martes, 21 de octubre 2025, 12:54

El Ministerio de Transportes rechazó la pasada semana la propuesta para conectar el tren de alta velocidad (TAV) con Pamplona a través de Gipuzkoa atravesando ... la sierra de Aralar, un proyecto complicado que requeriría excavar más de 20 kilómetros de túnel en la montaña. Todavía hay dos alternativas sobre la mesa de los técnicos: un trazado que uniría Euskadi y Navarra pasando por Vitoria, siendo esta la opción más económica y con menor impacto ambiental, y otra propuesta incorporada más tarde que discurriría por Gipuzkoa rodeando la sierra de Aralar. Un proceso «excesivamente lento» que parece que ya «desespera» al diputado general, Ramiro González.

