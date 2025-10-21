Ramiro González denuncia el «excesivamente lento» proceso para elegir la conexión del TAV con Navarra

El Ministerio de Transportes rechazó la pasada semana la propuesta para conectar el tren de alta velocidad (TAV) con Pamplona a través de Gipuzkoa atravesando ... la sierra de Aralar, un proyecto complicado que requeriría excavar más de 20 kilómetros de túnel en la montaña. Todavía hay dos alternativas sobre la mesa de los técnicos: un trazado que uniría Euskadi y Navarra pasando por Vitoria, siendo esta la opción más económica y con menor impacto ambiental, y otra propuesta incorporada más tarde que discurriría por Gipuzkoa rodeando la sierra de Aralar. Un proceso «excesivamente lento» que parece que ya «desespera» al diputado general, Ramiro González.

«Llevamos demasiado tiempo hablando de esto y no queremos más palabras, queremos hechos. Es urgente que esos informes técnicos se hagan cuanto antes para tomar una decisión, pero aquí lo importante es que se ejecute la obra», ha subrayado el máximo dirigente foral. Pero lo hace «convencido» de que el resultado de ese «análisis serio, riguroso y técnico» de las distintas opciones es que Vitoria es la «mejor opción».

Para González lo «fundamental» no es sólo que se tome la decisión de cómo abordar esa conexión, sino que se ejecute «cuanto antes». «Estamos perdiendo oportunidades y un tiempo precioso. Hay que acelerar el proceso de elaboración de los informes técnicos, pero sobre todo creo la redacción de proyectos y construcción de la infraestructura. No puede ocurrir lo mismo que con la conexión con Madrid», ha indicado en referencia al enlace de la 'Y' vasca con el resto del país. «No podemos volver a esperar años y años. No se puede repetir esa situación», ha rematado.