Radar fijo de Salburua que se investiga. Jesús Andrade

El radar de Vitoria que triplica las multas

El Ayuntamiento ha anulado todas las sanciones e investiga las razones de un fallo que califica de «puntual»

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:47

Comenta

Son ya siete los conductores de Vitoria afectados por el radar de Salburua que les ha multado tres veces en base a la misma foto ... pero a horas y días diferentes. A todos se les han anulado las sanciones, según confirmaron ayer fuentes municipales, que aseguraron que desde ráficoy la empresa que controla los cinemómetros se estudia qué ha podido pasar. De momento lo achacan a un «error puntual» y de carácter «técnico».

