El radar de Vitoria que triplica las multas

Son ya siete los conductores de Vitoria afectados por el radar de Salburua que les ha multado tres veces en base a la misma foto ... pero a horas y días diferentes. A todos se les han anulado las sanciones, según confirmaron ayer fuentes municipales, que aseguraron que desde ráficoy la empresa que controla los cinemómetros se estudia qué ha podido pasar. De momento lo achacan a un «error puntual» y de carácter «técnico».

La alerta que lanzaba el lunes a través de este periódico J. ha sido por tanto efectiva y más vitorianos se han visto involucrados en su kafkiana historia. Este conductor relataba cómo se quedó perplejo recientemente al comprobar que la Policía Local le comunicaba que había circulado con exceso de velocidad tres veces en apenas dos semanas por el mismo punto: Avenida de Bruselas número 20 en dirección a la salida de Vitoria. La foto que probaba el 'delito', era idéntica. «Dan ganas de invitar a la gente a buscar los siete errores», decía.

Primero fueron tres notificaciones de sanción, a 100 euros cada una, que decidió pagar inmediatamente para asegurarse el descuento del 50% por el pronto pago. Pero luego inició una serie de pesquisas que le llevaron hasta las oficinas de información del centro cívico de su barrio donde logró que le dieran las fotografías del radar que demostraban su infracción. Da igual que una multa fuera por la mañana y otra por la noche o que se produjeran durante semana o el sábado, su coche aparecía en las tres imágenes en el mismo sitio exacto, dando la misma sombra sobre el asfalto, sobrepasando al mismo camión aparcado y sin que los matorrales que asomaban por la imagen se moviesen ni un poco.

Blanco y en botella. Algo no cuadraba y por si acaso, J. y su pareja, que también usa el mismo coche de vez en cuando, cotejaron fechas y horas con sus propios movimientos, reflejados en su historial de Google Maps. No había caso e hicieron un pliego de descargo para pedir la anulación de las multas. Ya cuando se personaron en Hacienda para presentar sus alegaciones se encontraron con que les daban la razón y les decían que había más casos. En un gesto solidarios, J. quiso advertir a otros.

Los técnicos deberá ahora decidir qué es lo que tiene el radar de Salburua para que aleatoriamente decida que a determinados conductores les duplica o triplica las multas.

Once cinemómetros

No es la primera vez que un radar la lía en Vitoria. El pasado año, la Síndica ayudó a un conductor a recurrir la multa de tráfico que había recibido en su casa por exceso de velocidad. Según la notificación, el cinemómetro de la calle Zaramaga (frente a El Boulevard) le había cazado circulando a 101 kilómetros por hora en un tramo limitado a 50, por lo que se enfrentaba a una retirada de seis puntos y 600 euros al tratar de una infracción «grave».

El camión en cuestión a duras penas alcanzaba los 95 kilómetros por hora en autopista y Tráfico admitió que la multa acabó «anulada por corresponderse con una situación puntual en la que el paso de un vehículo voluminoso genera un error de medición». Ese mismo radar había hecho algo parecido con una autocaravana que entraba en Vitoria unos años antes.

A lo largo y ancho de Vitoria hay colocados once radares fijos. A estos hay que sumar los móviles que se instalan en distintos puntos de la ciudad para sancionar a aquellos conductores que circulan más rápido de lo permitido.