El RAC recurre la zona de bajas emisiones de Vitoria ante el Superior vasco

Amenazaron con hacerlo hace tres meses y hoy lo han hecho. El Real Automóvil Club Vasco Navarro ha llevado ante los tribunales la zona de ... bajas emisiones de Vitoria. Tres meses después de su presentación, la entidad que lidera Venancio Ogueta ha confirmado este miércoles que ha recurrido el perímetro para limitar la entrada de coches contaminantes al centro de la capital alavesa.

El encargado de anunciar ese recurso ha sido el vicepresidente de club de conductores, Eduardo Martínez, que ha comunicado la decisión durante la presentación de su campaña de verano en San Sebastián. Martínez ha tildado de «medida ideológica» las zonas de bajas emisiones, en un tono todavía más duro que el que empleó en su momento el responsable del RACVN en Álava, Venancio Ogueta. En entrevista con EL CORREO, Ogueta tildó de «discriminación» la medida, de la que dijo que era un «primer paso para sacar a todos los coches de Vitoria».

La zona de bajas emisiones entrará en vigor en la capital alavesa el próximo 15 de septiembre. Ese día, las 36 cámaras de vigilancia instaladas estratégicamente en las calles que quedan dentro del anillo que va de San Ignacio a Portal de Arriaga pasando por La Paz, Florida, Magdalena o Siervas de Jesús se encenderán y sacarán fotos de todos los coches que accedan a la zona de bajas emisiones. Si no tienen como mínimo calificación B -no será necesario exhibirla, eso se comprueba con datos de la Dirección General de Tráfico- y sus titulares no reúnen ninguno de los requisitos que les libran de tener que cumplir la ordenanza se enfrentarán a multas de 200 euros.

A partir de entonces, los coches calificados como A -que no tienen etiqueta medioambiental- no podrán circular por el espacio interior de esa zona, que comprende 0,64 kilómetros cuadrados. Sólo los conductores con exenciones podrán acceder más adentro. Aquí es donde entran los casos de personas con movilidad reducida o las rentas bajas. Fuera de esos colectivos, los comercios y servicios situados dentro de la ZBE, el acceso a aparcamientos (como Dendaraba) y los profesionales y repartidores que operen en la zona, podrán circular sin la etiqueta ambiental hasta septiembre de 2026. A partir de esa fecha, deberán cumplir con la normativa. Para los residentes, el plazo de adaptación será más amplio. Quienes vivan en la ZBE podrán circular sin etiqueta ambiental hasta septiembre de 2027, momento en el que deberán ajustarse a los mismos criterios que el resto de vehículos.

El RACVN sigue así la senda que ya emprendió cuando San Sebastián y Bilbao implementaron sus zonas de bajas emisiones, que también están recurridas por la máxima magistratura de Euskadi. En la capital vizcaína, recientemente se sumaron los coches con etiqueta B al listado de vehículos que no pueden circular por su anillo restringido.