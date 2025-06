'Mi querida Ágatha Christie' abre las fiestas de La Blanca

Ania Ibañez Lunes, 30 de junio 2025, 13:19 Comenta Compartir

Los dos titanes de la escritura harán una parada en su gira nacional y pisarán el escenario del teatro Félix Petite el 5 y el 6 de agosto con la obra de teatro 'Mi querida Ágatha Christie', dirigida por Juan Carlos Rubio. Una comedia que expone las idas y venidas de la escritora de misterio junto a Benito Pérez Galdós, interpretados por Carmen Morales y Juan Meseguer, en una visita a Tenerife en 1927. Es la excusa perfecta del escritor para mezclar los estilos narrativos de ambos autores en una representación que juega con el suspense y el misterio de Christie, y la psicología y el detalle de los personajes en el caso de Pérez Galdós, creando una conexión entre ambos en la que salen a la luz secretos, fobias, mentiras, deseos y frustraciones.

En esta obra se narra un momento muy difícil en la vida de la autora de novelas de misterio, tras la petición de divorcio de su marido. «Le empieza a entrar una angustia vital y laboral brutal», explicaba Carmen Morales en la presentación de la obra. La actriz añadía que, pese a ser una comedia, trata temas tan delicados como la salud mental, algo que «desgraciadamente está muy vigente entre todos, pero que poco a poco se va solucionando porque la gente busca ayuda antes de quedarse encerrados en sí mismos».

Ser Ágatha Christie

Y es que el trabajo para meterse en la cabeza de la escritora fue arduo. «Me centré en ver muchos documentales, en leerme su autobiografía... Porque no era interpretar una obra escrita por ella, era ser ella», recalcaba Morales. Admiradora de Christie, la definió como «una mujer adelantada a su tiempo, pero educada desde la tradición». La situación interpretada sobre el escenario fue «un bache tan profundo y tan real que no encontraba más que el suicidio como arma para escapar de lo que estaba sucediendo». «Podría ser cualquier mujer», añadía sobre la psicología del personaje. «De repente ve que la vida se le deshace delante de los ojos porque su marido, para el que estaba viviendo, se desvanece y ya no tiene nada».

La obra se escribió expresamente para ella y Meseguer. «El proceso de trabajo en este comedia fue al revés», explicaba Xabier Aguirre, de Txalo Producciones. «Juan Carlos escribió este maravilloso texto pensando en ellos y luego ya se puso a componer el libreto». Y es que Carmen Morales no es ajena al trabajo del escritor, ya que el año pasado pisó el Teatro Principal con la obra 'El novio de España' también durante estas fechas festivas. «Lo que viví el año pasado no me lo podía creer, con toda la gente, los cubos de agua...», rememoraba la actriz sobre las fiestas de La Blanca, «que guay no perdérmelo otra vez».

Pese al cierre por reformas del Teatro Principal, Vitoria sigue apostando por este arte durante las fiestas. «La programación de teatro siempre ha sido un punto importante de la agenda festiva», recalcaba Sonia Díaz de Corcuera, concejala delegada de Cultura y Educación, «son nuestras primeras fiestas con el Teatro Principal cerrado, pero no queremos privar a los ciudadanos de gozar de este arte».