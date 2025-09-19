Querejeta abre la puerta a ampliar la residencia del Baskonia-Alavés con un nuevo edificio

Este viernes se ha inaugurado la residencia del Baskonia-Alavés en Salburua que acoge a deportistas en formación, jugadores becados en ambos clubes, alumnos de ... la academia de fútbol y estudiantes universitarios junto al Bakh y al Buesa Arena. Acaba de abrir sus puertas y ya ha superado todas las expectativas; tanto es así que Josean Querejeta ha anunciado una posible ampliación con la construcción de otro inmueble. «La experiencia de acogida y el nivel de ocupación nos llevan a pensar en la necesidad de tener que construir un nuevo edificio en un plazo medio de tiempo que dé respuesta a la creciente demanda», ha trasladado el presidente del grupo Baskonia-Alavés. Por el momento, es solo un planteamiento y no hay ningún proyecto concreto sobre la mesa, pero el interés por seguir creciendo en el entorno de Salburua es evidente.

«Hemos cumplido los plazos marcados y hemos superado las expectativas previstas. Esto no es solo un edificio, sino un proyecto único a nivel internacional y un lugar de referencia para el desarrollo integral de los jóvenes», ha subrayado Querejeta, que ha explicado que diferentes entidades internacionales han viajado a Vitoria interesadas en conocer la residencia de primera mano.

Querejeta ha señalado además que el edificio que se inaugura hoy es solo una pata más de diferentes proyectos que «son necesarios para mantener a nuestros equipos en la élite». Durante su intervención ante las autoridades del territorio, empresarios y jugadores del Baskonia y el Alavés ha deslizado también que el actual proyecto Ondare va «camino de convertirse en algo mucho más importante de lo que es actualmente» y en un «motivo de orgullo» para Álava.

La residencia cuenta con un total de 287 plazas repartidas en 238 habitaciones, y aunque desde la entidad no ofrecen los datos concretos de ocupación las cifras son altas. Los primeros huéspedes llegaron a finales de agosto y están distribuidos en dos inmuebles distintos que están unidos por un zócalo.

Ondare busca acompañar la formación académica y deportiva de los jóvenes con un alojamiento que ofrece pensión completa y una superficie total de 7.500 metros cuadrados entre habitaciones y zonas comunes. Cuenta además con zonas de trabajo y ocio y dos campos de fútbol de hierba artificial que harán las veces de centro de formación deportiva para los jugadores de la academia.

El proyecto, que ha contado con una inversión cercana a los 18 millones de euros, conserva un importante componente ambiental, tanto desde el punto de vista de su eficiencia energética como por el entorno que lo acompaña. Los edificios están revestidos con una envolvente doble de aluminio y ladrillo para aumentar su aislamiento, lo que permitirá reducir el consumo para calentar las estancias y, sobre todo, para no expulsarlo al exterior.