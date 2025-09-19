El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Josean Querejeta durante su intervención. Rafa Gutiérrez.

Querejeta abre la puerta a ampliar la residencia del Baskonia-Alavés con un nuevo edificio

La buena acogida y el alto nivel de ocupación llevan al grupo a pensar en la necesidad de crecer en Salburua en un «plazo medio»

Sara López de Pariza

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:19

Este viernes se ha inaugurado la residencia del Baskonia-Alavés en Salburua que acoge a deportistas en formación, jugadores becados en ambos clubes, alumnos de ... la academia de fútbol y estudiantes universitarios junto al Bakh y al Buesa Arena. Acaba de abrir sus puertas y ya ha superado todas las expectativas; tanto es así que Josean Querejeta ha anunciado una posible ampliación con la construcción de otro inmueble. «La experiencia de acogida y el nivel de ocupación nos llevan a pensar en la necesidad de tener que construir un nuevo edificio en un plazo medio de tiempo que dé respuesta a la creciente demanda», ha trasladado el presidente del grupo Baskonia-Alavés. Por el momento, es solo un planteamiento y no hay ningún proyecto concreto sobre la mesa, pero el interés por seguir creciendo en el entorno de Salburua es evidente.

