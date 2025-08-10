El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Makiel Torres trabajó en varias compañías de baile de Cuba. Blanca Castillo

«Aquí pude coger a mi chico de la mano»

Makiel Torres dejó Cuba y su carrera en el mundo del baile atrás con casi 40 años y viajó a Vitoria en plena pandemia para conseguir libertad

Ania Ibáñez

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:05

La pasión por la danza y el mundo de las artes escénicas le viene desde pequeño. De una familia de artistas, Makiel Torres comenzó a ... bailar cuando apenas tenía seis años. ¿Su primer escenario? Su hogar en Pinar del Río, Cuba. Sigue añorando su país, que decidió dejarlo atrás por la falta de libertades tanto en el ámbito profesional como en el personal, ya que su sexualidad no era aceptada. Es por eso que decidió venir a Vitoria, donde ahora puede celebrar libremente ser homosexual, aunque ha tenido que sacrificar una carrera artística muy exitosa a cambio de su libertad.

