«Pronto casos en los que antes se ingresaba al paciente ya no va a ser necesario»

Cerca de 300 expertos en cirugía mayor ambulatoria –las operaciones que se realizan en el día y no requieren ingreso– participan desde hoy y hasta ... el viernes en el Congreso Nacional de ASECMA (asociación española de cirugía mayor ambulatoria) que acoge el Palacio Europa. En esta XVI edición la OSI Araba ha sido la encargada de organizar una cita sobre un modelo asistencial que actualmente supone casi el 60% de las operaciones que se realizan en el territorio y que cada vez irá a más impulsado por las nuevas tecnologías. La sostenibilidad será el hilo conductor de un congreso en el que Eugenia Campo, jefa de Cirugía General y Aparato Digestivo de la OSI Araba, es la presidenta del comité organizador.

–La sostenibilidad será el eje de esta edición, ¿qué significa?

–Estamos hablando de sostenibilidad social, económica y medioambiental, y es un enfoque novedoso. Trataremos cuestiones como los quirófanos sostenibles porque estas zonas son de las más contaminantes del hospital. Y hablaremos sobre la sostenibilidad económica, porque está claro que la cirugía mayor ambulatoria supone un ahorro para el sistema pero también conlleva muchas ventajas para el paciente que no está hospitalizado. Entre ellas mayor comodidad, mayor conciliación familiar, y menor índice de infecciones y posibles complicaciones asociadas a la hospitalización.

–¿Qué volumen de las cirugías se realizan mediante este sistema en Álava?

–En el cómputo total, supone casi el 60% de toda la cirugía que se realizó en 2024. Pero hay especialidades, como oftalmología, en las que se alcanzaron porcentajes del 98%. Las cataratas es un caso muy claro. En dermatología se llegó a un 95% y en maxilofacial se supera el 90%. En el caso de la cirugía general (hernias, vesículas, proctología...) estamos en un 47%. Después hay especialidades como traumatología con cifras más bajas, en ese caso del 37%.

–¿Cómo ha evolucionado en los últimos años?

–Sin duda ha ido creciendo aunque todavía se puede apretar un poco más, no hemos llegado al tope. Pronto, casos en los que antes se ingresaba ya no va a ser necesario. Como ocurrió con la hernia, que hace 30 años estaba el paciente ingresado una semana y hoy se van en el mismo día a sus domicilios. O en las operaciones de cadera o cáncer de colón, antes estaban siete días aquí y ahora unos cuatro. No descarto que en un futuro no sea necesario el ingreso, siempre hablando de pacientes seleccionados.

–¿Y en qué tipo de casos no es una opción?

–Por ejemplo en el caso de pacientes que tengan varias enfermedades asociadas, o que tengan un riesgo anestésico alto. También en personas de elevada edad o en situación de soledad. Habitualmente utilizamos este modelo para cirugías de no muy alta complejidad, aunque es cierto que cada vez se hacen cosas más complejas.

–¿Cuáles son las ventajas?

–Primero que logramos que el paciente no salga tanto de su ambiente, que es su casa y la Atención Primaria. El hospital es lo extraño. Ingresar tiene muy pocas ventajas, hay muchísimas complicaciones asociadas a la hospitalización que se ahorran, es mucho más cómodo un postoperatorio en casa, y se facilita mucho la vida familiar. Tenemos que cambiar la mentalidad y preguntarnos '¿es necesario el ingreso?'. Los propios pacientes preguntan ahora si se tienen que quedar ingresados porque ven que el postoperatorio es igual de efectivo y seguro en casa. Se ha evolucionado mucho en este sentido.

–Habrá unos requisitos.

–Sí, en primer lugar cualquier paciente que pueda tener complicaciones se queda aquí ingresado. Los que se marchan a casa en el día lo hacen con un kit de analgesia y tienen un control, al día siguiente les llama el médico de Atención Primaria desde su centro de salud. Se van con una serie de recomendaciones, unos teléfonos de contacto... y no pueden vivir a más de cierta distancia del ambulatorio. Además tienen que estar acompañados en su hogar en todo momento. En este proceso el papel de la enfermería es muy importante porque es la figura que se encarga de dar el alta.

–¿Por dónde pasa el futuro de la cirugía mayor ambulatoria?

–Las nuevas tecnologías han llegado para que las cirugías sean menos agresivas y los postoperatorios sean mejores. Eso nos va a facilitar que el paciente no se tenga que quedar ingresado. También nos van a ayudar a tener por ejemplo 'apps' de seguimiento que hagan más sencillo el control. Además vamos a avanzar hacia preparar mejor al paciente, es decir, si a una persona con cierta patología le premedicas y le preparas mejor eso hará que sea más fácil que se pueda ir a casa después de ser operado.