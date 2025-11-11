Los promotores del parque eólico Mendi reducen de 7 a 4 los molinos que quieren colocar en Amurrio

Menos molinos, pero más potencia. La empresa Green Devco Energy 5 ha comunicado al Gobierno vasco que modifica el parque eólico que tiene previsto en ... el municipio alavés de Amurrio y cuya línea de evacuación también discurre por Ayala. Se pasará de siete a cuatro aerogeneradores con el objetivo de minimizar el impacto paisajístico y ecológico. Otro de los grandes cambios es que en la documentación presentada a la Consejería de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad ya no se menciona al municipio vizcaíno de Orozko, por lo que su tramitación podrá ser mucho más sencilla.

Todos los cambios son «consecuencia del trámite de información pública y consultas», admiten en el anuncio publicado en el boletín oficial del País Vasco (BOPV). Es decir, las modificaciones derivan de las alegaciones que se presentaron por parte de las instituciones públicas y otros colectivos, además de las consultas que los promotores -una empresa filial de Saeta Yield, que se encuentra en manos del fondo inversor canadiense Brookfield- han podido realizar durante los últimos meses. Ahora, se deberá someter de nuevo a información pública, tal y como recoge este martes el BOPV.

Sin embargo, esto no supondrá una merma en el número de megavatios. Es más, se calcula que registrará un ligero aumento de 1,2 megavatios con el cambio a unas turbinas más eficientes para mantener su producción anual hasta alcanzar los 31,2 MW. Inicialmente se preveían cuatro molinos de 4,5 megavatios y tres de 4 MW. Ahora se pasará a contar con cuatro de 7,8 MW. Con una potencia de aproximadamente 75 gigavatios hora, Mendi podría cubrir la demanda de 18.750 hogares.

Y todo eso sin aumentar la altura de estos 'gigantes de viento'. En un principio se calculaba que todos medirían 113 metros y se han quedado en 110. Al contar con menos aerogeneradores y menos obra civil, se ha registrado una rebaja del 25% en el presupuesto de este proyecto. Se ha pasado de 32,4 a 24,8 millones de euros, es decir, 7,66 millones menos.