El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Tres aerogeneradores ubicados en un parque eólico de Álava. Jesús Andrade

Los promotores del parque eólico Mendi reducen de 7 a 4 los molinos que quieren colocar en Amurrio

Los cambios propuestos harán que la potencia aumente, aunque el proyecto deberá someterse de nuevo a la fase de información pública

Ander Carazo

Ander Carazo

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:43

Comenta

Menos molinos, pero más potencia. La empresa Green Devco Energy 5 ha comunicado al Gobierno vasco que modifica el parque eólico que tiene previsto en ... el municipio alavés de Amurrio y cuya línea de evacuación también discurre por Ayala. Se pasará de siete a cuatro aerogeneradores con el objetivo de minimizar el impacto paisajístico y ecológico. Otro de los grandes cambios es que en la documentación presentada a la Consejería de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad ya no se menciona al municipio vizcaíno de Orozko, por lo que su tramitación podrá ser mucho más sencilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Todos los móviles en Álava recibirán este jueves un mensaje de alerta
  2. 2

    La Unión elimina 8 viajes de la línea entre Vitoria y Bilbao para adaptarse «a la demanda real»
  3. 3 Arden tres contenedores en pleno centro de Vitoria
  4. 4

    Un detenido tras una pelea con «palos» y lanzamiento de «botellas» en Vitoria
  5. 5

    La Unión elimina 8 viajes de la línea entre Vitoria y Bilbao para adaptarse «a la demanda real»
  6. 6

    Desalojan a un okupa en Vitoria tras 10 meses sin pagar y empadronar a 8 personas
  7. 7

    Desalojan a un okupa en Vitoria tras 10 meses sin pagar y empadronar a 8 personas
  8. 8

    Destapan una red que se lucró con padrones falsos en 20 pisos de Vitoria
  9. 9

    El Gobierno vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  10. 10

    Destapan una red que se lucró con padrones falsos en 20 pisos de Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los promotores del parque eólico Mendi reducen de 7 a 4 los molinos que quieren colocar en Amurrio

Los promotores del parque eólico Mendi reducen de 7 a 4 los molinos que quieren colocar en Amurrio