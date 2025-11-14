El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bárbara Ruiz, responsable de UNRWA Euskadi, Ana del Val, diputada foral de Cultura y Deporte e Iker Ortiz de Zárate durante la presentación

'De Profundis', teatro para apoyar la ayuda humanitaria en Gaza

La función, protagonizada por Iker Ortiz de Zárate, destinará la totalidad de lo recaudado a UNRWA y reivindica el papel del arte ante la crisis humanitaria

Jon Casanova

Vitoria

Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:02

La Casa de Cultura Ignacio Aldecoa acogerá el 26 de noviembre a las 20.00 horas una representación especial de De Profundis con el fin de recaudar fondos para los programas de ayuda humanitaria de emergencia de UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Gaza.

«El arte no es que tenga la capacidad de colaborar sino que tiene el deber» ha asegurado el actor protagonista de la obra, Iker Ortiz de Zárate. «Vamos tardísimo» ha lamentado sobre las iniciativas solidarias. Además, –visiblemente emocionado– no ha dudado en incidir que «la muerte sigue ahí» y que «lo recaudado no bastará jamás». No obstante, agradece de antemano toda aportación, aunque lo importante, ha valorado, es «seguir llamando a las conciencias, el recuerdo a la acción», ha afirmado.

Por otro lado, la diputada de Cultura, Ana del Val ha destacado «el enorme valor cultural» de la obra» y su carácter solidario. De la misma manera, ha subrayado «la generosidad de Iker que ha querido poner su talento a esta causa». Al igual que Ortiz, ha considerado que «el arte tiene la capacidad de unir». No ha dudado en alentar a todos los asistentes a colaborar con una aportación «por pequeña que sea» en lo que espera que sea una «cita para reflexionar y sobre todo, para sumarse», ha concluido.

La responsable de UNRWA en Euskadi, Bárbara Ruiz, también ha destacado que «toda contribución suma» y que es importante «el valor simbólico desde la cultura». Explicó que la agencia mantiene servicios esenciales en Gaza, atendiendo a «70.000 personas en refugios», gestionando «16.000 consultas diarias» en salud y sosteniendo uno de los principales sistemas educativos con «40.000 niños apuntados». Ha recordado además que «no hay otra agencia que pudiera sustituir esa labor» y que la situación sigue marcada por el trauma psicológico y la incertidumbre sobre la reconstrucción.

La entrada al evento será libre con aportación voluntaria, y se ha habilitado una fila cero para quienes deseen colaborar antes de la función.

