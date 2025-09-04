Profiere «amenazas de muerte e insultos» contra los agentes que le retenían en Vitoria El joven, de 26 años, había hurtado en un supermercado de la Avenida Gasteiz. En su fuga agredió a una empleada del comercio

Nuria Nuño Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:14 | Actualizado 11:37h.

La Policía Local de Vitoria arrestó a primera hora de ayer, miércoles, a un varón de 26 años como presunto autor de un delito de robo con violencia. Los hechos que derivaron en su detención ocurrieron pasadas las 9.30 horas, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana fue requerida por la Central de Operaciones para que acudiera a un supermercado de la Avenida Gasteiz, ya que un varón había hurtado y «en su fuga agredió a una empleada del comercio», refiere el parte policial.

Tras recibir la descripción del presunto ladrón, otra patrulla que acudía en apoyo dio con el hombre a escasos metros del lugar de los hechos. Los policías le dieron el alto. Mientras confirmaban su identificación y comprobaban por las cámaras del supermercado que se trataba de la misma persona, el varón «profirió amenazas de muerte e insultos contra los agentes que le retenían». Tras confirmar que, en efecto, se trataba de la misma persona, el varón fue detenido.

«Agresivo» con los agentes

Por otro lado, la Guardia urbana detuvo el miércoles por la tarde a un varón de 28 años como presunto autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad. Los hechos se produjeron poco antes de las 19.30 horas cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana se percató de que había dos varones en «actitud sospechosa» en el parque de Molinuevo por lo que procedieron a acercarse e identificarles.

Mientras realizaban la confirmación de su identidad con la Central de Operaciones, uno de los varones empezó a ponerse «agresivo» con los agentes, «lanzando manotazos contra estos para dificultar un registro corporal y profiriendo finalmente un puñetazo a uno de los agentes, motivo por el que procedieron a su detención.