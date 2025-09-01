«Un productor importante me dijo que me iría mejor como modelo que de cantante, lloré»

Sebastián Yatra (Medellín, Colombia, 1994) eleva el tono. El autor de 'Tacones rojos' se toma «muy en serio» su profesión dentro y fuera del escenario, ... algo de lo que dará fe en la nueva entrega de 'La Voz' (Antena 3), cuyos detalles presentó ayer en el FesTVal de Vitoria. Tras su paso por el formato infantil, el artista ejercerá como 'coach' junto a Malú, Mika y Pablo López.

– Como entrenador de un concurso de talentos, se trata de ganar. ¿Se considera un músico competitivo?

– No es solo ir a ganar, es que quiero acompañar a la gente de mi equipo a que lleguen lo más lejos posible. Es muy bonito competir. Yo hablaba con Rafa Nadal en algún momento, somos súper amigos, y le preguntaba cómo hacía en los partidos, si no sentía rabia, y él me decía 'Amo competir, lo doy todo y ya si no gano, no me voy a quedar con mal humor todo el día'.

– ¿Se lo toma tan en serio en la televisión como en el escenario?

– Muy en serio. Soy como un general, me leí justo antes de arrancar esta edición 'El arte de la guerra' de Sun Tzu, y estuve aplicando esas diferentes estrategias y ya verán, ya verán (risas). Es ir jugando un poco con la psicología de los 'coaches', la psicología inversa siempre funciona.

– ¿Qué tipo de canciones le gustan más?

– Que sea una canción donde se escuche la propia voz del cantante, no la del intérprete original. Yo ya he oído a Adele cantar a la perfección sus canciones, y si alguien viene a cantar una de ella, que se me olvide que la canta Adele. Es hacerla tuya propia.

– ¿Hay versiones que acaban superando a la canción original?

– Sí, muchas veces el autor no es necesariamente el que mejor la canta. Estoy seguro de que hay canciones mías que hay gente que las canta mucho mejor. En internet me encuentro gente cantando mis canciones que ,me gustan más. Lo hicieron tan propio suyo que fue una emoción nueva.

– ¿Cuánto ha cambiado como músico?

– Cuando uno ama algo nunca sientes que está consolidado, quiero seguir construyendo. En televisión lo más mágico es que te escuche el mundo, compartir talento con millones de personas, energéticamente conlleva mucho, te cambia mucho la energía, tu talento lo siente el mundo.

– ¿Se ha llevado algún 'no' especialmente traumático en su carrera?

– Con 15 años estaba trabajando en Miami con un productor bastante importante, llevaba dos años preparando unas canciones, trabajando entre comillas, era más fácil hablar con Obama. Al final, cuando fuimos a ver las canciones, que la verdad no me sonaban muy bien, para grabarlas, mi mamá y yo armamos una presentación con fotos mías. El hombre escuchó el material y me dijo '¿Sabes? Creo que como modelo te podría ir muy bien'. Me fui a casa, lloré un poco.

– ¿Ha vuelto a encontrarse con ese productor para decirle 'Ahora, te fastidias'?

– Me lo encontré en unos Premios Grammy, estaba nominado, lo saludé. Qué loco.

– Ha madurado como artista.

– De joven trataba de llegar a notas que no eran las mías, pegando gritos, tengo una voz más bien baja y he ido ampliando mi rango. El falsete lo aprendí a base de clases de canto, no sabía hacerlos de chiquito.

– ¿Ve cada vez más complicada la industria musical?

– Creo que es más fácil en el sentido de que todo el mundo puede entrar. Si tienes talento de verdad, la gente se termina dando cuenta.