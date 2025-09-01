El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Yatra con varias seguidoras en la alfombra naranja. rafa gutiérrez
Sebastián Yatra | Cantante y 'coach' de 'La Voz'

«Un productor importante me dijo que me iría mejor como modelo que de cantante, lloré»

«Me tomo muy en serio competir, como mi amigo Rafa Nadal en la pista», asegura el artista colombiano ante su aterrizaje en el espacio

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:24

Sebastián Yatra (Medellín, Colombia, 1994) eleva el tono. El autor de 'Tacones rojos' se toma «muy en serio» su profesión dentro y fuera del escenario, ... algo de lo que dará fe en la nueva entrega de 'La Voz' (Antena 3), cuyos detalles presentó ayer en el FesTVal de Vitoria. Tras su paso por el formato infantil, el artista ejercerá como 'coach' junto a Malú, Mika y Pablo López.

