Jesús Andrade

La primera referencia escrita de 'Gastehiz', 'Hagurahin' y 'Dullantzi'

El Archivo de Álava muestra hasta final de mes el 'Códice Galicano', que incluye la milenaria Reja de San Millán, la 'partida de nacimiento' de los principales enclaves de la Llanada

Ander Carazo

Ander Carazo

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:34

La Reja de San Millán es un registro fiscal de carácter medieval que se escribió en el Monasterio de San Millán de la Cogolla (La ... Rioja). Se calcula que se completó alrededor del año 1025 y allí aparecen los tributos pagados a los religiosos por 307 núcleos poblacionales que actualmente son parte de Álava. Unos abonos que principalmente se hacían en forma de 'rejas' de hierro, la parte delantera del arado, que en la época era un bien valioso, o de ganado. Si bien no fue la primera anotación de los enclaves, sí que es la más antigua sobre la que se tiene constancia.

