La primera referencia escrita de 'Gastehiz', 'Hagurahin' y 'Dullantzi'

La Reja de San Millán es un registro fiscal de carácter medieval que se escribió en el Monasterio de San Millán de la Cogolla (La ... Rioja). Se calcula que se completó alrededor del año 1025 y allí aparecen los tributos pagados a los religiosos por 307 núcleos poblacionales que actualmente son parte de Álava. Unos abonos que principalmente se hacían en forma de 'rejas' de hierro, la parte delantera del arado, que en la época era un bien valioso, o de ganado. Si bien no fue la primera anotación de los enclaves, sí que es la más antigua sobre la que se tiene constancia.

El documento original -también conocido como De Ferro de Alaua- estaba escrito en pergamino y se perdió, pero previamente se había copiado en el denominado 'Códice Galicano', que en 1195 recopiló 750 documentos medievales. Un cartulario que hasta la fecha sólo había abandonado San Millán de la Cogolla para participar en la exposición de las 'Edades del Hombre' de Burgos, pero que se puede visitar desde este viernes hasta el día 31 en el Archivo de Álava.

Los expertos lo catalogan como una especie de 'partida de nacimiento' y allí aparecen los nombres de 'Gastehiz', 'Hagurahin', 'Dullantzi', 'Zalduondo', 'Barrundia' o 'Quartanigo'. Muchos fueron la 'semilla' de los municipios que hoy en día conocemos, aunque alrededor de un centenar han desaparecido, pero el documento es una fuente de información sobre la gente de la época y sus tierras, como estudiaron los célebres Koldo Mitxelena y Julio Caro Baroja.

La exposición tiene lugar en paralelo al ciclo de conferencias que se viene desarrollando en la casa de cultura Ignacio Aldecoa. A la presentación ha acudido el prior del monasterio, Fray José Ramón Pérez Sáenz, que ha sido custodiada durante siglos en el archivo de San Millán. «La Reja de San Millán no es solamente una lista de tributos, sino una ventana abierta a la historia del siglo XI, un momento en el que las fuentes son escasísimas. Se cuentan con los dedos de una mano. Nos da una relación de 307 aldeas, algunas que siguen existiendo y habla de Alaua, de Álava, por lo que desde entonces ya se le identifica y se organiza en 21 distritos. No todas las comunidades tienen un documento como éste. Ofrece información poblacional, social, demográfica, toponímica…», ha explicado el Pepe Sainz-Varela, jefe del Servicio foral de Archivo y Gestión Documental.

«La historia de Álava está formada de fechas que resuenan en nuestra memoria colectiva. Algunas son recientes y forman parte inseparable de nuestra identidad. La matanza del Tres de marzo, que en pocos meses cumplirá su 50 aniversario, y el 21 de julio de 1813, día de la Batalla de Vitoria, y podríamos seguir retrocediendo hasta 1025, la fecha que hoy nos convoca», ha destacado la diputada foral de Cultura y Deportes, la socialista Ana del Val. «Es una fuente esencial para el conocimiento de la historia medieval del norte de la Península, que hoy podamos contemplar estas hojas en Álava es un auténtico privilegio», ha añadido.