El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Varios de los objetos que hallaron en el interior del cuerpo del interno de Martutene. FPM

Cárceles vascas

Un preso de Martutene se mete 14 bolsas de droga y una pipa de fumar en un vis a vis íntimo

Funcionarios de la cárcel de Gipuzkoa sospechan de su actitud y piden su traslado a un hospital. Los rayos 'X' revelan el botín en su cuerpo

David González

David González

Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:27

Un interno de la prisión guipuzcoana de Martutene, a sólo cinco kilómetros de San Sebastián, tenía concedido un vis a vis íntimo con su ... compañera sentimental. El preso hace tiempo que figura en el radar de los funcionarios de este centro penitenciario que en unos meses será sustituido por el nuevo penal de Zubieta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Colonias en Álava: «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos»
  2. 2

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  3. 3 El restaurante vitoriano que desembarca en el Bernabéu
  4. 4

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  5. 5

    Stansol se hace con el fallido asador de Portal de Castilla tras 27 años de cierre
  6. 6

    La historia de la disidencia de la izquierda abertzale: así nació GKS
  7. 7

    Colonias en Álava: «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos»
  8. 8

    Mercedes Vitoria da marcha atrás y finalmente no instalará en Azucarera su «proyecto estratégico»
  9. 9 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Álava
  10. 10

    Un maltratador sale de prisión y llega al portal de su víctima en Vitoria al fallar su pulsera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un preso de Martutene se mete 14 bolsas de droga y una pipa de fumar en un vis a vis íntimo

Un preso de Martutene se mete 14 bolsas de droga y una pipa de fumar en un vis a vis íntimo