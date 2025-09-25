Un preso de Martutene se mete 14 bolsas de droga y una pipa de fumar en un vis a vis íntimo

Un interno de la prisión guipuzcoana de Martutene, a sólo cinco kilómetros de San Sebastián, tenía concedido un vis a vis íntimo con su ... compañera sentimental. El preso hace tiempo que figura en el radar de los funcionarios de este centro penitenciario que en unos meses será sustituido por el nuevo penal de Zubieta.

Tras el encuentro, que según ha sabido este periódico tuvo lugar el martes, el personal penitenciario le notó una actitud «extraña». Esta circunstancia, unida a las sospechas previas sobre su posible implicación en la entrada de drogas intramuros, les llevó a solicitar su traslado inmediato a un hospital de la capital guipuzcoana.

Uno de los envoltorios que se tragó. FPM

Una vez ingresado, el examen radiológico mostró un «inusual botín» en el interior de su cuerpo. Con la supervisión médica acabó expulsando doce bolsitas con polvo blanco con un peso total de unos diez gramos (a falta del posterior análisis, se supone que cocaína o 'speed'), otra con 14 gramos y otra con 9,9 gramos de la misma sustancia.

Además, también se introdujo un paquete de 27 gramos de sustancia marrón. En una primera exploración se habla de «hachís». Pero faltaban aún un par de objetos. Se trata de un voluminoso envoltorio con 98 gramos de lo que también podría ser hachís. Y, por último, una pipa de cristal para fumar droga.

Caso judicializado

La cantidad aprehendida, así como la aparición de una pipa, sorprendió sobremanera entre la plantilla de Martutene. Todo indica que su pareja accedió a la sala privada con ese botín y se lo pasó al aprovecharse de la falta de vigilancia.

Tras este hallazgo, la Ertzaintza se hizo cargo del caso, que muy probablemente entrañará una nueva condena penal para este interno. A la espera de la decisión judicial, el Departamento vasco de Justicia, dirigido por María Jesús San José, le ha eliminado todos los privilegios penitenciarios de los que disfrutaba hasta este vis a vis íntimo con final abrupto.