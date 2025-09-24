El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La compañía tendrá que conformarse con 21.720 placas en esta central E. C.

El líder de la patronal de las fotovoltaicas recorta a la mitad la potencia de su parque solar de Agurain

Cañaveras Solar, la sociedad presidida por Rafael Benjumea, reduce la potencia de la central de Ubalza para pasar el primer filtro medioambiental

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:59

El parque solar de Ubalza, en Agurain, recorta su extensión. El proyecto impulsado por una de las filiales de Benbros Solar, presidida por Rafael Benjumea, ... de la patronal de las fotovoltaicas españolas, se ha visto obligado a reducir a la mitad la potencia y la extensión de su primer huerto alavés. Así lo refleja el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), que publica este miércoles la autorización administrativa previa para la central, el primer paso en el largo camino burocrático que pasan todos los proyectos renovables en el territorio.

