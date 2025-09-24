El líder de la patronal de las fotovoltaicas recorta a la mitad la potencia de su parque solar de Agurain

El parque solar de Ubalza, en Agurain, recorta su extensión. El proyecto impulsado por una de las filiales de Benbros Solar, presidida por Rafael Benjumea, ... de la patronal de las fotovoltaicas españolas, se ha visto obligado a reducir a la mitad la potencia y la extensión de su primer huerto alavés. Así lo refleja el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), que publica este miércoles la autorización administrativa previa para la central, el primer paso en el largo camino burocrático que pasan todos los proyectos renovables en el territorio.

Durante este primer trámite, el proyecto recibió alegaciones de prácticamente todas las instituciones. URA, la Confederación Hidrográfica del Ebro, los ayuntamientos de Agurain e Iruraiz-Gauna, la Dirección de Medio Natural (que advirtió de impactos paisajísticos y sobre especies como el aguilucho cenizo y del aguilucho pálido), juntas administrativas y varias direcciones del Gobierno vasco plantearon 'peros' y condicionantes a la iniciativa. Entre todas las entidades públicas se ha reiterado la incidencia del proyecto sobre hectáreas de suelo agrícola de 'alto valor estratégico'.

Todas esas advertencias han obligado a la promotora, Cañaveras Solar, a eliminar zonas de placas, recortando el proyecto de 53,9 a 22,22 hectáreas y de 26,63 megavatios de potencia a 13,53. En la práctica, esto se traduce en borrar de un plumazo 12.300 paneles y dejar a la central con 21.729 módulos fotovoltaicos.

Una vez hechos todos los cambios, el Ejecutivo ha decidido conceder la autorización administrativa previa, uno de los primeros trámites. Aun así la propia resolución publicada hoy en el boletín oficial destaca que la firma ya tiene la declaración de impacto ambiental, el permiso más importante para sacar adelante la planta solar.