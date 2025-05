«Estoy muy preocupado con los okupas; van a aumentar si no cambian las cosas»

. «Estoy realmente preocupado con las okupaciones porque van en aumento y como no cambien las cosas se van a seguir incrementando». Una semana después ... de que EL CORREO desvelase los graves problemas de convivencia y el temor entre los vecinos que la presencia de okupas está causando en un edificio de viviendas sociales de alquiler en Ibaiondo, el concejal responsable de la Policía Local, César Fernández de Landa (PNV), admitió ayer la inquietud creciente que se ha instalado en el Departamento de Seguridad de Vitoria por este fenómeno. Y, además, dejó clara su percepción de que va a seguir creciendo si la legislación no ofrece unas facilidades mayores que las actuales para proceder a los desalojos de viviendas, trasteros y lonjas okupados.

«No me voy a esconder: es una cuestión muy preocupante y lo he dicho siempre. Hay casos que no se consiguen corregir y además van a ir en aumento. En la Policía Local estamos plenamente sensibilizados sobre este asunto, desde el concejal hasta el último de los agentes, y trabajamos y estamos especialmente atentos», señaló ayer el edil peneuvista, un día después de que el consejero de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, anunciase para el próximo martes una «mesa interdepartamental» con Gobierno vasco, Ayuntamiento, Ertzaintza, Guardia urbana y Alokabide para buscar una solución al citado edificio de Ibaiondo.

70 intervenciones

Fernández de Landa, que se había mantenido en un discreto segundo plano con este problema que afecta a una comunidad de 230 viviendas, puso ayer «públicamente a total disposición de la Policía en todo cuanto sea posible para atajar, acabar, subsanar y corregir inmediatamente» cualquier situación derivada de las okupaciones, siempre y cuando, el cuerpo cuente con la «cobertura legal».

Y es que, sin expresarlo abiertamente, el concejal deslizó que serían necesarios cambios en la legislación para poder afrontar este problema con un planteamiento diferente al escenario actual. «El gran problema que tenemos es que no hay esa cobertura legal para hacer lo que habría que hacer. Cuando existe una orden judicial, actuamos inmediatamente y sin ningún problema. Y se ha visto hace poco con un desalojo en Ibaiondo», reflejó.

A petición del Partido Popular, Fernández de Landa desveló ayer que a lo largo de 2024 la Policía Local realizó un total de 70 intervenciones por la amenaza intrusiones en 53 pisos de Vitoria. De estas actuaciones de los agentes, 23 de ellas fueron okupaciones, mientras que otras 30 se quedaron en tentativas.