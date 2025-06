Un preludio de soul para el buen cine

Luces, cámara y acción. Korterraza iniciaba este jueves oficialmente su programación, que se alargará hasta el sábado con mucha música y los mejores cortometrajes para ... invitar un año más a los ciudadanos a «recuperar la calle», como expresaba en la víspera del arranque de la 16ª edición Xabi Vitoria, director del festival con el que colabora ELCORREO.

Y así fue. Pese al calor, los vitorianos tomaron a cuentagotas la plaza del museo Artium para poder disfrutar del primer concierto, de mano de la banda bilbaína Mississippi Queen & The Wet Dogs, que no se hicieron de rogar mucho –tan solo cinco minutos– para tomar el escenario y animar al público a acercarse con ritmos de soul y rock, ya que la mayoría esperaban en las inmediaciones de la plaza a la sombra.

«Es muy pronto para un concierto y todavía hace mucho calor», explicaba Ana, que se había juntado con sus amigas Carolina y Olga para poder disfrutar de los conciertos. «Repetimos todos los años, pero éste no podíamos faltar porque nos encanta este grupo», añadía Olga. Los cortos ya era otro cantar. «No sé si nos quedaremos, es jueves y mañana trabajo», expresaba Ana, mientras que Carolina tenía claro que tras el concierto de The Bellrays se iba a casa. «Las proyecciones son muy tarde y siempre hace frío a esas horas», explicaba su decisión para dejar de asistir pese a disfrutar mucho el cine.

El programa de hoy Conciertos AC The Band (13.30) en la terraza del restaurante Virgen Blanca. Still River (18.30) y Anaut (20.00) en el exterior del museo Artium.

Korterraza Txiki Un conta cuentos (18.00) y cortos para los más pequeños (19.00) en el auditorio del Artium.

Proyecciones A las 22.00 horas en la plaza interna del museo.

La plaza se llenó a eso de las ocho, con el público expectante a la espera de los primeros acordes tocados por una guitarra eléctrica. Los estadounidenses The Bellrays cautivaron al público desde la primera canción a la última, tocando temas de su último disco 'Heavy Steady Go!', pero también interpretando temas más antiguos cargados de rock, soul y garage. Tras despedirse la cantante de la banda Lisa Kekaula entre sendos aplausos del público, muchos de ellos comenzaron a dispersarse, comenzando a producirse el relevo por los cínéfilos que se acercaron al museo para poder disfrutar de la oferta de cortometrajes que proponía Korterraza.

La inauguración del festival de cortos de terraza corrió a cargo del actor vizcaíno Lander Otaola, que aparece en la película Sacamantecas rodada en Vitoria. Tras su discurso se hizo el silencio, creándose una atmósfera tranquila, casi solemne, frente a la pantalla proyectada en la fachada del Artium, viéndose roto al final de cada corto con una ronda de aplausos del público.

Los más txikis

La música no parará este viernes, con los conciertos de AC The Band en la terraza del restaurante Virgen Blanca (13.30) y los conciertos de Still River (18.30) y Anaut (20.00) en el exterior del museo Artium.

Y el cine será para los más pequeños con Korterraza Txiki, que comenzará las proyecciones a las 19.00 horas después de un cuentacuentos de la mano de Ane Gebara y Actor Vinagret en el auditorio del museo a las 19.00 horas. Para los adultos, las proyecciones comenzarán otra vez a las 22.00 en la plaza interna del Artium.