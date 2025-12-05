El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La oferta de vivienda es escasa y la demanda muy elevada en Vitoria. Frank Lovicario

El precio de la vivienda se dispara un 11% en Euskadi y supera niveles de 2007

Este repunte tiene su origen en el mercado de segunda mano, que acumula un incremento del 12,5% frente al 7,3% de ese año del bum

A. Cimadevilla / R. Cancho

Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:51

El precio de la vivienda parece no tener techo en Euskadi. En un momento en el que el acceso a un hogar asequible se ha ... convertido en la mayor preocupación de los vascos, sobre todo de jóvenes y familias con menos recursos que ven cómo su proyecto de vida se ve truncado por esta tensión inmobiliaria, el coste de los pisos ha vuelto a registrar un importante incremento. En el tercer trimestre del año, se han encarecido un 11,6% respecto al mismo periodo de 2024, superando incluso los niveles del bum inmobiliario. En 2007, cuando el coste de la vivienda alcanzó su pico, los precios crecieron un 8%.

