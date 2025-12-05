El precio de la vivienda se dispara un 11% en Euskadi y supera niveles de 2007

El precio de la vivienda parece no tener techo en Euskadi. En un momento en el que el acceso a un hogar asequible se ha ... convertido en la mayor preocupación de los vascos, sobre todo de jóvenes y familias con menos recursos que ven cómo su proyecto de vida se ve truncado por esta tensión inmobiliaria, el coste de los pisos ha vuelto a registrar un importante incremento. En el tercer trimestre del año, se han encarecido un 11,6% respecto al mismo periodo de 2024, superando incluso los niveles del bum inmobiliario. En 2007, cuando el coste de la vivienda alcanzó su pico, los precios crecieron un 8%.

Los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística confirman una tendencia al alza que se ve reflejada sobre todo en el mercado de segunda mano. El coste de las residencias usadas se ha incrementado un 12,5% en el último ejercicio. Lo poco que hay se despacha caro y rápido. Por contra, el valor de la obra nueva comienza a mostrar cierta moderación. Los pisos que se vendieron entre julio y septiembre fueron un 8% más costosos que el pasado año. Si bien la variación es importante, es menor que la registrada entre 2024 y 2023, cuando el encarecimiento fue del 14%.

El pasado mes de marzo, los expertos advirtieron de que los precios seguirían al alza si no se producían cambios legislativos para acelerar la edificación de pisos, algo que ocurrirá el próximo jueves con la aprobación de la ley de medidas urgentes en el Parlamento vasco, un texto que permitirá reducir la exigencia de VPO del 75% al 60% en las promociones para impulsar la construcción. Las patronales vascas de la construcción ya avisaron entonces que el desequilibrio entre edificación y demanda (en Euskadi hay más de 100.000 personas a la espera de un piso asequible) conllevaría nuevas subidas. Así ha sido.

Según los datos que recoge la patronal alavesa Uneca en su último informe de indicadores, en 2024 en Álava se inició la construcción de 1.353 pisos, 336 libres y 917 protegidos. Gana la proporción de vivienda asequible por los acuerdos alcanzados entre el Gobierno vasco con promotoras de pisos de alquiler asequible y con el Ayuntamiento de Vitoria, mientras la construcción de viviendas libres cayó un 14,50% y también la compraventa de vivienda usada. Los dos mercados son insuficientes para satisfacer la demanda.

«Preocupación» en Uneca

«Mantenemos nuestra preocupación por la reducción de viviendas usadas en oferta tanto en venta como en alquiler, como consecuencia de la escasa producción de obra nueva y del comportamiento de la demanda, lo que puede repercutir en un incremento de su precio a cortos y medio plazo en e caso de las viviendas libres tanto nuevas como de segunda mano», advierte la patronal que preside Luis Alba. Se alinea con las advertencias del Banco de España, «que acusa la rigidez del mercado de suelo y de las tramitaciones urbanísticas para poder reaccionar a estas necesidades en caso del incremento de la demanda».

También desde el Foro Zedarriak alertan de que en Euskadi hay un déficit estructural que alcanza las 1.500 viviendas anuales. «La VPO apenas alcanza el 31% de la nueva edificación, pese a que la reserva de suelo es del 75%. Este desajuste refleja un modelo productivo que no responde a la demanda real, agravado por la falta de suelo urbanizable, el aumento de los costes de construcción y la escasez de mano de obra cualificada», detallan.

El balance del INE refleja que el mercado inmobiliario vasco arrastra cuatro trimestres consecutivos con subidas por encima del 10%. Un aumento que no tiene visos de contenerse.